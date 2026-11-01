Xã hội

Tìm thấy thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại xã Đặng Thùy Trâm, Quảng Ngãi

SGGPO

Chiều tối 1-11, thông tin từ UBND xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ (còn gọi là Bệnh xá Hố Sâu), thuộc tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm.

Clip Tìm kiếm, quy tập 5 hài cốt liệt sĩ tại xã Đặng Thùy Trâm, Quảng Ngãi. Nguồn: UBND xã Đặng Thùy Trâm cung cấp

Trong ngày 1-11, lực lượng tìm kiếm phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 1 hài cốt có các di vật kèm theo: tăng, vải dù, áo thun, đèn pin và dao găm... Hài cốt còn lại cũng được phát hiện cùng các di vật gồm 1 cúc áo, 1 võng màu đỏ và 1 vải quấn.

lực lượng chức năng
Trong đợt 3, xã Đặng Thùy Trâm đã quy tập 5 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: UBND XÃ ĐẶNG THÙY TRÂM

Trước đó, ngày 31-10, lực lượng tìm kiếm phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật như cúc áo, tăng, võng bộ đội, gương tròn và chai dầu gió. Ngày 30-10, lực lượng tìm thấy 1 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật gồm chai dầu gió, tăng, võng bộ đội và 1 bộ đồ bộ đội đã sờn rách.

Như vậy, trong 3 ngày của đợt tìm kiếm thứ 3 (từ 30-10 đến 1-11), lực lượng đã tìm thấy và quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt liệt sĩ đã được bàn giao cho Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đặng Thùy Trâm.

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NGUYỄN TRANG

Từ khóa

hài cốt liệt sĩ đặng thùy trâm Quảng Ngãi quy tập quân sự

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