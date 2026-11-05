Thị trường quà tặng 20-11: Quà thiết thực được ưa chuộng

Từ đầu tháng 11, các cửa hàng, siêu thị tại TPHCM đã rục rịch đưa lên kệ các sản phẩm quà tặng phục vụ Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Theo các đơn vị kinh doanh, thị trường quà tặng năm nay chú trọng yếu tố thiết thực, tối ưu chi phí nhằm đáp ứng xu hướng thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng.

Người tiêu dùng chọn mua sản phẩm quà tặng từ sớm (ẢNH: MINH XUÂN)

Phân khúc 300.000 đồng được quan tâm

Dù còn hơn 2 tuần nữa mới đến Ngày Nhà giáo Việt Nam, chị Hoàng Anh, ngụ phường Gia Định, TPHCM, đã tranh thủ tìm mua quà tri ân thầy cô cho con gái đang học lớp 8. Thay vì đợi sát ngày lễ, chị chủ động tham khảo giá trên nhiều kênh để chọn món quà phù hợp, tận dụng chương trình khuyến mãi.

Trong số các sản phẩm được giới thiệu, chị Hoàng Anh khá ưng ý với những bộ quà chăm sóc cá nhân gồm dầu gội, sữa tắm, dưỡng tóc được đóng gói sẵn, hình thức đẹp mắt. “Có bộ dầu gội giá niêm yết 182.000 đồng, đang giảm còn 142.000 đồng. Mua sớm vừa thong thả lựa chọn, tôi vừa được khuyến mãi, chứ sát ngày 20-11 chưa chắc còn giá tốt như vậy”, chị Hoàng Anh chia sẻ.

Không chỉ bộ mỹ phẩm, những món quà có thể sử dụng trong công việc và sinh hoạt hàng ngày như bình giữ nhiệt, sổ tay, bút viết, khăn choàng hay sản phẩm chăm sóc sức khỏe cũng được phụ huynh tìm mua.

Chị Minh An, chủ một cửa hàng quà tặng tại phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM, cho biết, vài ngày trở lại đây, lượng khách hỏi mua quà tặng thầy cô bắt đầu tăng. Khách chủ yếu tìm sản phẩm có tính ứng dụng cao, mức giá vừa phải, thay vì chỉ chú trọng mẫu mã. Năm nay, phụ huynh chọn quà khá kỹ, hỏi giá, so sánh giữa các sản phẩm rồi mới quyết định. Những món quà thiết thực, thầy cô có thể sử dụng thường xuyên được quan tâm nhiều hơn. Trong đó, các bộ quà phân khúc giá khoảng 300.000 đồng được lựa chọn nhiều nhất.

Ngoài các bộ quà đóng gói sẵn, không ít khách còn tự chọn bình giữ nhiệt kết hợp với sổ tay, bút viết hoặc sản phẩm chăm sóc cá nhân để làm bộ quà riêng. Theo chị Minh An, cách mua này vừa giúp người tặng chủ động chi phí, vừa dễ lựa chọn món quà phù hợp với sở thích, nhu cầu của từng thầy cô. Xu hướng cân nhắc giá và lựa chọn thời điểm mua sắm cũng được ghi nhận trong các nghiên cứu thị trường gần đây. Theo khảo sát của Vietnam Report công bố hồi tháng 9-2026, có 89,5% người tiêu dùng được hỏi thường so sánh giá giữa các nhà bán hàng trước khi mua, trong khi 39,5% chờ khuyến mãi.

Đáng chú ý, dù 72,1% người tham gia khảo sát đánh giá tình hình tài chính cá nhân đã cải thiện so với 1 năm trước, thói quen cân nhắc giá vẫn được duy trì. Kết quả này phần nào lý giải tâm lý tìm kiếm sản phẩm phù hợp và tận dụng khuyến mãi của người mua.

Đa dạng quà tặng, sản phẩm

Nắm bắt nhu cầu mua sắm dịp 20-11, các hệ thống bán lẻ như Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food giới thiệu nhiều nhóm hàng có thể lựa chọn làm quà tặng, từ chăm sóc cá nhân, đồ gia dụng đến thời trang, phụ kiện. Các đợt khuyến mãi cuối tháng 10 và đầu tháng 11 mở ra cơ hội mua quà trước ngày lễ với chi phí thấp hơn.

Ghi nhận tại Co.opmart đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Xuân Hòa), Co.op Food Thanh Đa (phường Bình Quới), Co.opXtra đường Tạ Quang Bửu (phường Chánh Hưng), TPHCM, cho thấy nhóm sản phẩm chăm sóc cá nhân có khá nhiều lựa chọn ở mức giá khoảng 250.000 đồng. Các bộ dầu gội, sữa tắm, dưỡng tóc được đóng hộp sẵn, thiết kế bắt mắt.

Trong đó, bộ quà Pureté có giá 195.000 đồng, bộ sản phẩm Dove giá 229.900 đồng, bộ Pantene giá 239.900 đồng. Ngoài ra, nhiều dòng dầu gội, sữa tắm của Romano, Enchanteur, Gervenne được giảm từ 25%-40%, tùy sản phẩm. Một số mặt hàng chăm sóc cá nhân mang nhãn riêng Co.op Select cũng áp dụng ưu đãi khi mua cùng lúc 2 sản phẩm.

Ở nhóm đồ gia dụng, bình giữ nhiệt, bình lọc trà có sản phẩm giảm giá đến 50%, máy sấy tóc giảm giá 30%. Với nhóm thời trang, áo sơ mi nam Co.op Finest được giới thiệu ở mức 299.000 đồng, áo dài nữ giá ưu đãi 299.000 đồng. Các sản phẩm túi xách, ví, khăn choàng và phụ kiện có nhiều mẫu mã, mức giá để người mua cân nhắc.

Ngoài các sản phẩm sử dụng lâu dài, một số loại trái cây nhập khẩu như táo, kiwi, quýt cũng được đưa vào chương trình ưu đãi. Với nhóm hàng này, người mua có thể lựa chọn từng loại hoặc kết hợp thành giỏ quà theo ý muốn. Đại diện Saigon Co.op cho biết, các chương trình ưu đãi được thiết kế với mong muốn chia sẻ áp lực chi tiêu với người tiêu dùng, trong đó có nhiều gia đình đang chuẩn bị quà tri ân thầy cô dịp 20-11. Ngoài giảm giá trực tiếp, hệ thống chú trọng đa dạng hóa các nhóm hàng, bổ sung bộ quà đóng gói sẵn, sản phẩm chăm sóc cá nhân, đồ gia dụng và thời trang ở nhiều mức giá để phụ huynh dễ dàng lựa chọn.

Theo đại diện Saigon Co.op, việc triển khai khuyến mãi sớm còn giúp người mua chủ động kế hoạch chi tiêu, tránh tập trung mua sắm vào những ngày cận lễ. Ở góc độ thị trường, các chương trình kích cầu cuối năm không chỉ hỗ trợ người dân tiết kiệm chi phí mà còn thúc đẩy sức mua, lưu thông hàng hóa và tiêu dùng nội địa, qua đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của TPHCM.

MINH XUÂN