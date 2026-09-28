TS Nguyễn Quốc Chính được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TPHCM

Thông tin từ Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM) cho biết, ngày 28-9, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Nguyễn Thị Thanh Mai ký quyết định bổ nhiệm TS Nguyễn Quốc Chính, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường ĐH Quốc tế, giữ chức Hiệu trưởng nhà trường. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-10-2026.

TS Nguyễn Quốc Chính phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TPHCM.

Theo Quyết định số 1476/QĐ-ĐHQG về công tác nhân sự, TS Nguyễn Quốc Chính được bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế, đơn vị thành viên Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM.

Trước đó, ngày 23-6-2026, Giám đốc ĐHQG-HCM ký Quyết định số 753/QĐ-ĐHQG, điều động và bổ nhiệm ông từ vị trí Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo ĐHQG TPHCM giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế.

TS Nguyễn Quốc Chính sinh năm 1970 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ hóa học tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM; có bằng thạc sĩ khoa học giáo dục của Đại học Simon Fraser (Canada) và bằng tiến sĩ hóa học của Đại học Manchester (Vương quốc Anh).

Tân Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế có nhiều năm công tác trong hệ thống ĐHQG TPHCM, bắt đầu từ công việc giảng dạy tại Khoa Hóa, Trường ĐH Tổng hợp TPHCM, nay là Trường ĐH Khoa học tự nhiên. Trong giai đoạn này, ông từng giữ nhiệm vụ Bí thư Chi đoàn Cán bộ giảng dạy trẻ Khoa Hóa và Phó Trưởng Bộ môn Hóa Vô cơ.

Sau thời gian giảng dạy, TS Nguyễn Quốc Chính tham gia công tác quản lý đào tạo ở cấp ĐHQG TPHCM. Ông lần lượt đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng ban, rồi Trưởng ban đại học và Sau đại học, ĐHQG TPHCM. Ở lĩnh vực bảo đảm chất lượng giáo dục, ông từng giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục ĐHQG TPHCM.

TS Nguyễn Quốc Chính còn là đánh giá viên trưởng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - AUN) và là kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục. Ông đã tham gia hoạt động đánh giá ngoài các chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.

Theo quyết định vừa được ban hành, từ ngày 1-10-2026, TS Nguyễn Quốc Chính chính thức đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế.

CÔNG CHƯƠNG