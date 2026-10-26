Khánh Hòa, Lâm Đồng: Hỗ trợ ngư dân giải bản tàu cá, chuyển đổi sinh kế

(SGGP) Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang đẩy nhanh chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá, chuyển đổi nghề nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản và góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU.

Lâm Đồng dự kiến đến năm 2028 sẽ giải bản (tháo dỡ hoặc chấm dứt hoạt động tàu cá không còn hoạt động) 700 tàu cá, chuyển đổi nghề cho 2.100 lao động. Đến nay, mới có 65 tàu đăng ký giải bản và 116 lao động đăng ký chuyển đổi nghề. Tại Khánh Hòa, trong số khoảng 250 tàu dự kiến giải bản giai đoạn 2026-2030, mới có 2 chủ tàu đề nghị hỗ trợ. Theo chính sách hiện hành, chủ tàu đủ điều kiện được hỗ trợ giải bản từ 50-250 triệu đồng/tàu tại Lâm Đồng và từ 50-200 triệu đồng/tàu tại Khánh Hòa. Các tỉnh còn hỗ trợ đào tạo nghề, tạo điều kiện để ngư dân chuyển đổi sang công việc khác.

2 tỉnh đang tăng cường tuyên truyền, rà soát tàu cá, hướng dẫn thủ tục và giải quyết hồ sơ đủ điều kiện, đồng thời hỗ trợ ngư dân ổn định cuộc sống, tìm kiếm sinh kế mới để thực hiện hiệu quả mục tiêu chống khai thác IUU.

TIẾN THẮNG