Đồng Nai đón dòng vốn đầu tư Hàn Quốc

Với 469 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 8,37 tỷ USD, Hàn Quốc đang là một trong những đối tác đầu tư quan trọng nhất của TP Đồng Nai. Con số này phản ánh sức hút của địa phương đối với doanh nghiệp Hàn Quốc nhưng cũng đặt ra yêu cầu mới là làm thế nào để tiếp tục đón dòng vốn đầu tư chất lượng, tạo thêm động lực tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, lợi thế không còn chỉ nằm ở quỹ đất công nghiệp, nguồn lao động hay các chính sách ưu đãi mà nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến chất lượng hạ tầng, khả năng kết nối chuỗi cung ứng, nguồn nhân lực, tính ổn định của chính sách và tốc độ giải quyết thủ tục hành chính. Tại TP Đồng Nai, cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đã hiện diện trong nhiều lĩnh vực sản xuất, công nghiệp và dịch vụ; tạo việc làm cho hơn 171.000 lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương không chỉ thu hút dự án mới mà còn khuyến khích doanh nghiệp hiện hữu mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ và gia tăng giá trị đầu tư.

Tuy nhiên, thu hút đầu tư trong giai đoạn tới cần được nhìn bằng một thước đo khác. Thay vì chạy theo số lượng dự án hay tổng vốn đăng ký, điều quan trọng là chất lượng công nghệ, giá trị gia tăng, mức độ liên kết với doanh nghiệp trong nước và khả năng đóng góp cho tăng trưởng bền vững. Đó là những dự án công nghệ cao, bán dẫn, điện tử, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ xanh sẽ giúp địa phương nâng cấp cơ cấu công nghiệp, tạo thêm dư địa phát triển cho doanh nghiệp trong nước.

Một hướng đi khác là tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp Hàn Quốc với doanh nghiệp trong nước. Nếu chỉ dừng ở việc thu hút các dự án sản xuất và tạo việc làm, lợi ích từ dòng vốn đầu tư chưa được phát huy đầy đủ. Khi doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, đáp ứng tiêu chuẩn công nghệ và chất lượng của các tập đoàn nước ngoài, giá trị lan tỏa của đầu tư sẽ lớn hơn, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.

Thu hút đầu tư vì thế không phải là cuộc đua có điểm kết thúc ở lễ cấp phép dự án. Đó là quá trình liên tục từ xúc tiến, lựa chọn nhà đầu tư, hỗ trợ triển khai đến đồng hành trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với TP Đồng Nai, việc củng cố quan hệ với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc cần được xem là cơ hội để chuyển từ thu hút vốn đơn thuần sang thu hút công nghệ, tri thức quản trị và các mắt xích trong chuỗi sản xuất toàn cầu.

PHÚ NGÂN