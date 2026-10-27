KIM LONG MOTOR Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ với đối tác toàn diện tại Trung Mỹ

Công ty Cổ phần KIM LONG MOTOR Huế (KIM LONG MOTOR) chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác (MOU) cùng Cooperativa Autogestionaria Vertex R.L (VERTEX R.L), mở ra cơ hội phát triển kinh doanh và đưa các dòng xe thương mại của KIM LONG thâm nhập sâu vào Costa Rica và khu vực Trung Mỹ.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình mở rộng thị trường quốc tế của KIM LONG MOTOR, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ khẳng định vị thế và nâng tầm giá trị thương hiệu Việt trên bản đồ công nghiệp ô tô toàn cầu.

Lễ ký kết diễn ra trong không khí trang trọng, với sự hiện diện và chứng kiến của Ngài Victor Hugo Rojas Gonzalez - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Costa Rica tại Singapore kiêm nhiệm Việt Nam. Sự hiện diện của Ngài Đại sứ thể hiện sự quan tâm đối với việc thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương giữa Việt Nam và Costa Rica, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu, tạo cầu nối phát triển giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Mr. Avelino Salvador Fallas Monge Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Tự quản Vertex RL và ông Đào Viết Ánh - Tổng giám đốc KIM LONG MOTOR đang thực hiện nghi thức ký kết

VERTEX R.L. là Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối phương tiện vận tải tại Costa Rica. Khởi đầu từ dịch vụ vận tải hành khách và cho thuê xe bus, Vertex R.L. đã phát triển hệ thống phân phối rộng khắp tại thị trường Costa Rica và các nước trong khu vực Trung Mỹ. Hiện nay, VERTEX R.L. cung cấp đa dạng các dòng xe thương mại, xe du lịch và xe buýt cỡ nhỏ đến từ những thương hiệu uy tín trên thế giới.

Song song đó, VERTEX R.L. đặc biệt chú trọng phát triển hệ thống trạm sạc xe điện trải dài tại các tỉnh thành. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp cận và đưa vào vận hành các dòng xe thuần điện, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và phát triển giao thông bền vững tại Costa Rica, từng bước mở rộng ra khu vực Trung Mỹ.

Ông Đào Viết Ánh - Tổng giám đốc KIM LONG MOTOR tặng quà lưu niệm cho ngài Victor Hugo Rojas Gonzalez, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Costa Rica tại Singapore kiêm nhiệm Việt Nam

Theo thỏa thuận, KIM LONG MOTOR và VERTEX R.L thống nhất thiết lập khung hợp tác toàn diện nhằm khai thác tối đa tiềm năng thị trường. Trong đó, VERTEX R.L sẽ chủ động nghiên cứu, đánh giá thị trường và tìm kiếm các cơ hội phát triển kinh doanh phù hợp. Về phía KIM LONG MOTOR, doanh nghiệp sẽ phối hợp cung cấp các thông số kỹ thuật, tài liệu sản phẩm và thông tin giá cả thương mại cần thiết, phục vụ quá trình đánh giá và xây dựng định hướng hợp tác.

Với năng lực chuyên sâu trong lĩnh vực dịch vụ vận tải tại Trung Mỹ, VERTEX R.L. là đối tác có tiềm năng hỗ trợ KIM LONG MOTOR tìm hiểu đặc điểm thị trường, nhu cầu khách hàng và các cơ hội kinh doanh tại khu vực. Sự kết hợp giữa năng lực sản xuất của KIM LONG MOTOR và kinh nghiệm thị trường của VERTEX R.L. được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở để hai bên xác định những hướng hợp tác phù hợp với điều kiện thực tế.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và trao đổi, hai bên tiếp tục đàm phán về việc bổ nhiệm VERTEX R.L. trở thành nhà phân phối của KIM LONG MOTOR tại các khu vực lãnh thổ được thống nhất trong tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Đào Viết Ánh - Tổng Giám đốc KIM LONG MOTOR nhấn mạnh: "Việc ký kết biên bản ghi nhớ cùng VERTEX R.L. là bước tiến quan trọng trong định hướng mở rộng thị trường xuất khẩu của KIM LONG MOTOR. Với năng lực sản xuất toàn diện, chúng tôi mong muốn đưa các sản phẩm mang thương hiệu Việt tiếp cận rộng rãi hơn tới khách hàng quốc tế. KIM LONG MOTOR tin tưởng rằng sự am hiểu thị trường và kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực vận tải của VERTEX R.L. sẽ là nền tảng vững chắc để hai bên cùng khai thác hiệu quả cơ hội kinh doanh, từng bước thiết lập và phát triển mạng lưới phân phối các dòng xe thương mại KIM LONG tại Costa Rica cũng như khu vực Trung Mỹ trong tương lai.”

Về phía đối tác, Ông Avelino Salvador Fallas Monge - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Tự quản Vertex RL, cho hay: “Qua quá trình tìm hiểu và tham quan trực tiếp các nhà máy, chúng tôi đánh giá cao cơ hội hợp tác cùng KIM LONG MOTOR - một trong những Nhà sản xuất và kinh doanh ô tô hàng đầu Việt Nam. Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ mang đến cho khách hàng tại Costa Rica và khu vực Trung Mỹ những giải pháp vận tải chất lượng cao, đáp ứng xu hướng phát triển bền vững. VERTEX R.L. sẽ phát huy tối đa lợi thế am hiểu thị trường địa phương để cùng KIM LONG MOTOR đánh giá nhu cầu thực tế và khai thác tiềm năng kinh doanh hiệu quả. Đây là nền tảng vững chắc mở ra các bước tiến thương mại thiết thực, hướng tới mối quan hệ chiến lược dài hạn giữa hai đơn vị.”