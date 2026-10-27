Hơn 2.000 học sinh tiểu học tìm hiểu về an toàn sức khoẻ

Sáng 26-10, chương trình giao lưu “An toàn sức khỏe - Vui vẻ đến trường” đã mang không khí sôi nổi cùng nhiều kiến thức dinh dưỡng bổ ích đến với Trường TH Kim Đồng (phường Gò Vấp, TPHCM).

ThS.BS Đoàn Trịnh Nhã Khanh chia sẻ về kiến thức an toàn sức khoẻ cho học sinh. Ảnh: HOÀNG VY

Chương trình do ấn phẩm Nhi Đồng TPHCM (Báo Sài Gòn Giải Phóng) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) tổ chức, thu hút sự tham gia của hơn 2.000 học sinh.

Chương trình hướng đến mục tiêu trang bị kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp học sinh nhận diện nguy cơ từ thực phẩm không rõ nguồn gốc và hiểu rõ tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sự phát triển thể chất.

Qua những câu đố vui dí dỏm và gần gũi, ThS.BS Đoàn Trịnh Nhã Khanh (Hội Nhi khoa Việt Nam) đã khéo léo hướng dẫn các em thói quen ăn uống lành mạnh cùng kỹ năng lựa chọn thực phẩm an toàn.

Các em học sinh thi đua trả lời câu hỏi về thực phẩm. Ảnh: HOÀNG VY

Em Trần Thị Châu An (lớp 3/6) thích thú với quà tặng từ chương trình. Ảnh: HOÀNG VY

Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao 5 suất học bổng thuộc chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng. Mỗi suất học bổng gồm 1 triệu đồng tiền mặt cùng voucher khóa học Tiếng Anh trị giá 50 triệu đồng từ Trung tâm Anh ngữ WESET đã được trao đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập.

Ông Vũ Anh Tuấn (Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền thông - Sự kiện Báo Sài Gòn Giải Phóng), bà Ngô Lê Thuý Hiền (Trưởng bộ phận Công tác Xã hội Công ty TNHH WESET English Center) (bìa trái) và ông Bạch Hồng Phước (Trợ lý Ban Giám đốc Công ty TNHH WESET English Center) (bìa phải) trao học bổng “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”. Ảnh: HOÀNG VY

Ban Giám hiệu Trường TH Kim Đồng trao hoa cảm ơn đến ông Huỳnh Trần Quốc Bảo (Phụ trách truyền thông Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan)) và ông Trần Văn Tuyên (Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền thông - Sự kiện Báo Sài Gòn Giải Phóng). Ảnh: HOÀNG VY

Sân trường thêm phần náo nhiệt khi các bạn nhỏ hào hứng tham gia đố vui tương tác, khám phá các chuyên mục hấp dẫn trên ấn phẩm Nhi Đồng TPHCM cùng chị Mê Ly. Khép lại chương trình là màn trình diễn ảo thuật bất ngờ cùng nhiều phần quà hấp dẫn được trao tận tay các em.

Chị Mê Ly giao lưu cùng các em thiếu nhi. Ảnh: HOÀNG VY

Phần ảo thuật vui nhộn mang đến nhiều phần quà đặc biệt cho các em. Ảnh: HOÀNG VY

Chương trình “An toàn sức khỏe - Vui vẻ đến trường” do ấn phẩm Nhi Đồng TPHCM (thuộc Báo Sài Gòn Giải Phóng) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) tổ chức vào tháng 10 và tháng 11-2026 mang đến những kiến thức và nhiều phần quà hấp dẫn tới các bạn học sinh tại 5 trường ở TPHCM: Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai, Trường TH Bông Sao, Trường TH Trần Thị Bưởi, Trường TH Kim Đồng, Trường TH - THCS Linh Đông.

BÀI, ẢNH: HOÀNG VY