9 tháng đầu năm 2026: PVFCCo – Phú Mỹ duy trì đà tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển

Trong bối cảnh thị trường phân bón thế giới biến động mạnh, chi phí đầu vào gia tăng, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo – Phú Mỹ, mã chứng khoán DPM) tiếp tục ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm 2026.

9 tháng, hóa chất sản xuất đạt gần 83 nghìn tấn, vượt 14% kế hoạch

Cùng với việc duy trì sản xuất ổn định, tăng trưởng sản lượng kinh doanh, Tổng công ty còn ghi dấu ấn trong phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường, đổi mới quản trị và phát triển bền vững, tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Sản xuất ổn định, kinh doanh tăng trưởng tích cực

Tiếp nối kết quả khả quan của nửa đầu năm, hoạt động sản xuất kinh doanh của PVFCCo – Phú Mỹ trong quý III/2026 tiếp tục duy trì nhịp độ tích cực. Mặc dù thị trường phân bón diễn biến phức tạp, giá khí và tỷ giá gia tăng, tạo áp lực lên chi phí sản xuất, nhưng nhờ duy trì vận hành nhà máy an toàn, ổn định, cùng sự chủ động trong điều hành và khả năng thích ứng linh hoạt với thị trường, nhiều chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh chủ yếu của Tổng công ty tiếp tục vượt kế hoạch đề ra.

PVFCCo – Phú Mỹ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị, tư vấn kỹ thuật, xây dựng mô hình trình diễn và tăng cường kết nối trực tiếp với nông dân, đại lý, nhà phân phối

Theo số liệu ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2026, sản lượng sản xuất Urê Phú Mỹ quy đổi đạt khoảng 688 nghìn tấn, hoàn thành 105% kế hoạch 9 tháng; NPK Phú Mỹ đạt gần 160 nghìn tấn, bằng 115% kế hoạch; sản phẩm UFC85 đạt khoảng 9,2 nghìn tấn, tương đương 126% kế hoạch. Kết quả này có được nhờ việc duy trì vận hành an toàn, ổn định các dây chuyền sản xuất, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp tối ưu năng lượng, cải tiến kỹ thuật và kiểm soát chi phí, bảo đảm nguồn cung sản phẩm cho thị trường.

Trong hoạt động kinh doanh, tổng sản lượng phân bón tiêu thụ ước đạt hơn 1,21 triệu tấn, vượt 22% kế hoạch 9 tháng. Trong đó, nhóm Urê Phú Mỹ và các sản phẩm có nguồn gốc từ Urê Phú Mỹ đạt gần 647 nghìn tấn, hoàn thành 102% kế hoạch. Hoạt động xuất khẩu tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực với sản lượng Urê Phú Mỹ xuất khẩu ước đạt gần 163 nghìn tấn, góp phần mở rộng thị trường và gia tăng sự hiện diện của thương hiệu Phú Mỹ trên thị trường quốc tế.

Điểm sáng nổi bật là NPK Phú Mỹ, với sản lượng kinh doanh ước đạt hơn 177 nghìn tấn, vượt 21% kế hoạch 9 tháng và gần hoàn thành kế hoạch cả năm 2026. Kết quả này tiếp nối đà tăng trưởng của dòng sản phẩm NPK Phú Mỹ trong những năm gần đây, đồng thời cho thấy hiệu quả từ việc đa dạng hóa công thức sản phẩm, mở rộng thị trường và tăng cường các hoạt động tiếp thị, hỗ trợ kỹ thuật tại những vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm.

Bên cạnh đó, nhóm phân bón thương mại ghi nhận sản lượng kinh doanh ước đạt gần 393 nghìn tấn, vượt 80% kế hoạch 9 tháng và vượt kế hoạch cả năm. Đây là kết quả đáng chú ý, cho thấy sự chuyển biến tích cực trong hoạt động thương mại, khả năng khai thác thị trường và hiệu quả của chiến lược đa dạng hóa danh mục sản phẩm của PVFCCo – Phú Mỹ.

9 tháng đầu năm 2026, sản lượng sản xuất Urê Phú Mỹ quy đổi đạt khoảng 688 nghìn tấn

Ở lĩnh vực hóa chất, tổng sản lượng kinh doanh ước đạt hơn 99 nghìn tấn, vượt 4% kế hoạch 9 tháng. Riêng nhóm hóa chất sản xuất đạt gần 83 nghìn tấn, vượt 14% kế hoạch, trong đó sản phẩm CO2 thương phẩm ghi nhận kết quả nổi bật. Song song với các sản phẩm truyền thống như NH3, UFC85 và CO2, Tổng công ty tiếp tục phát triển thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng danh mục hóa chất có giá trị gia tăng.

Đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và các động lực tăng trưởng mới

Bên cạnh những kết quả về sản lượng, một điểm nhấn đáng chú ý trong hoạt động của PVFCCo – Phú Mỹ từ đầu năm đến nay là việc đẩy mạnh phát triển các dòng sản phẩm mới, từng bước chuyển dịch từ cung cấp phân bón truyền thống sang các giải pháp dinh dưỡng cây trồng đa dạng, phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của nền nông nghiệp hiện đại.

Trên nền tảng các sản phẩm chủ lực như Đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ, Tổng công ty tiếp tục mở rộng danh mục với DAP Phú Mỹ, các dòng phân bón hữu cơ. Trong đó, Hữu cơ Phú Mỹ được xác định là một hướng phát triển dài hạn, bổ sung cho các sản phẩm vô cơ truyền thống, hướng tới nâng cao năng suất cây trồng, cải thiện sức khỏe đất và chất lượng nông sản. Định hướng này thể hiện bước chuyển từ cung cấp sản phẩm riêng lẻ sang xây dựng giải pháp dinh dưỡng toàn diện, kết hợp hài hòa giữa hữu cơ và vô cơ, đáp ứng nhu cầu canh tác ngày càng chuyên sâu của người nông dân.

Hướng dẫn bà con nông dân kỹ thuật canh tác trên cây trồng

Cùng với phát triển sản phẩm, PVFCCo – Phú Mỹ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị, tư vấn kỹ thuật, xây dựng mô hình trình diễn và tăng cường kết nối trực tiếp với nông dân, đại lý, nhà phân phối. Các chương trình đồng hành cùng vùng nguyên liệu mía đường, cây công nghiệp, cây ăn trái, đặc biệt là sự hiện diện nổi bật tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026, đã góp phần đưa sản phẩm và giải pháp của Phú Mỹ đến gần hơn với thực tiễn sản xuất, đồng thời củng cố sự gắn kết giữa thương hiệu với khách hàng và người nông dân.

Ở lĩnh vực hóa chất, bên cạnh các sản phẩm công nghiệp truyền thống, PVFCCo – Phú Mỹ tiếp tục phát triển những sản phẩm gắn với xu hướng bảo vệ môi trường. Tiêu biểu là DEF Phú Mỹ Xanh, dung dịch xử lý khí thải dành cho động cơ diesel sử dụng công nghệ SCR, giúp giảm phát thải NOx ra môi trường. Sản phẩm không chỉ góp phần đa dạng hóa danh mục hóa chất mà còn mở ra hướng tiếp cận những phân khúc thị trường mới, phù hợp với định hướng phát triển sản phẩm xanh và mở rộng chuỗi giá trị của Tổng công ty.

Củng cố nền tảng phát triển bền vững

Bên cạnh kết quả sản xuất kinh doanh tích cực, PVFCCo – Phú Mỹ tiếp tục ghi dấu ấn trong quản trị và phát triển bền vững với nhiều thành tựu nổi bật: được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Dẫn đầu ESG Việt Nam 2026; xếp hạng Nhì toàn cầu và giành 2 giải Bạch kim tại LACP 2025 Vision Awards. Cùng với đó, các hoạt động kiểm kê khí nhà kính, đo lường dấu chân carbon sản phẩm và ứng dụng công nghệ Digital Twin tiếp tục khẳng định những nỗ lực đổi mới quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh của Tổng công ty.

Điểm sáng nổi bật là sản phẩm NPK Phú Mỹ vượt 21% kế hoạch 9 tháng và gần hoàn thành kế hoạch cả năm 2026

Bước vào những tháng cuối năm, trước những biến động khó lường của thị trường, PVFCCo – Phú Mỹ tiếp tục tập trung vận hành sản xuất an toàn, ổn định; điều hành kinh doanh linh hoạt, kiểm soát chi phí, mở rộng thị trường và thúc đẩy các sản phẩm có giá trị gia tăng. Đồng thời, Tổng công ty tiếp tục chú trọng phát triển các giải pháp phục vụ nông nghiệp bền vững, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm không chỉ phản ánh năng lực sản xuất kinh doanh và khả năng thích ứng với thị trường mà còn cho thấy sự chuyển động ngày càng rõ nét của PVFCCo – Phú Mỹ trong quá trình đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng chuỗi giá trị và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Đây là nền tảng quan trọng để Tổng công ty phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch năm 2026, tiếp tục củng cố vị thế trong lĩnh vực phân bón, hóa chất và tạo động lực cho chặng đường phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

ĐÌNH KHÔI