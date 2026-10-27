Công ty Cổ phần Xây dựng Việt Nguyên kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Xây dựng Việt Nguyên từng bước khẳng định năng lực trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông, đường sắt đô thị (metro), công trình y tế, năng lượng và công nghiệp; đồng thời định hướng mở rộng vai trò trong các dự án quy mô lớn, hướng đến phát triển bền vững.

Ông Lê Hữu Việt Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Xây dựng Việt Nguyên phát biểu định hướng

Tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty, ông Lê Hữu Việt Đức, Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Việt Nguyên, bày tỏ sự tri ân đối với Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1), các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, cùng các chủ đầu tư, đối tác và khách hàng đã đồng hành với doanh nghiệp trong suốt chặng đường phát triển.

Công ty Cổ phần Xây dựng Việt Nguyên cùng các chủ đầu tư, đối tác và khách hàng đã đồng hành với doanh nghiệp trong suốt chặng đường phát triển

Từ một doanh nghiệp còn non trẻ, Việt Nguyên đã phát triển thành doanh nghiệp xây dựng hạng I, tích lũy kinh nghiệm qua nhiều lĩnh vực và dự án. Theo lãnh đạo công ty, trong bối cảnh ngành xây dựng đối mặt với nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, biến động giá nhiên liệu, vật liệu và tình trạng thiếu hụt nhân lực, doanh nghiệp vẫn nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và giữ vững uy tín với các đối tác.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Việt Nguyên xác định trọng tâm là hiện đại hóa hệ thống quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành; đầu tư khoa học – công nghệ, thiết bị thi công chuyên dụng và vật liệu xây dựng tiên tiến nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật, chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Ban lãnh đạo công ty khen thưởng cho cán bộ công nhân viên gắn bó lâu năm với công ty tại Lễ tri ân

Bên cạnh việc củng cố năng lực thi công, công ty hướng đến tham gia các dự án lớn với vai trò nhà thầu chính, tổng thầu thiết kế – thi công (D&B) hoặc thành viên liên danh tổng thầu. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu nghiên cứu, tham gia đầu tư các dự án nhà ở xã hội, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người lao động và đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động.

Lãnh đạo Việt Nguyên cho biết, với kinh nghiệm tích lũy trong 20 năm qua cùng định hướng phát triển hạ tầng của đất nước, doanh nghiệp mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với CC1, các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn, nhà cung cấp công nghệ và các tổ chức tài chính trong và ngoài nước. Qua đó, công ty hướng đến nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị xây dựng và đóng góp tích cực vào sự phát triển kết cấu hạ tầng quốc gia.

XUÂN THI