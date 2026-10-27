Kết thúc quý 3-2026, PGBank lãi trước thuế tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025

Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 với nhiều chỉ tiêu ghi nhận chuyển biến tích cực. Quy mô hoạt động được mở rộng, năng lực tài chính được củng cố, trong khi các nguồn thu ngoài lãi có bước tiến đáng kể, góp phần đưa lợi nhuận trước thuế tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính đến ngày 30-9-2026, tổng tài sản của PGBank đạt 92.637 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng tăng khoảng 7,1% so với thời điểm cuối năm 2025. Tiền gửi khách hàng tăng trưởng đều đặn, đạt mức 5,8% so với cuối năm 2025, đặc biệt, huy động không kỳ hạn (casa) tăng mạnh, đạt mức 32%, tạo thêm dư địa cho hoạt động kinh doanh và mở rộng tín dụng.

Cùng với sự phát triển về quy mô, PGBank cũng đẩy mạnh củng cố năng lực tài chính khi tăng vốn chủ sở hữu lên 8.364 tỷ đồng, tăng 27,8% so với cuối năm 2025; đồng thời, tăng vốn điều lệ lên 7.327 tỷ đồng, tăng 33,2% so với 5.500 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2025, góp phần nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng các yêu cầu về an toàn hoạt động

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu thuần PGBank tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2025, đến từ nhiều mảng kinh doanh cốt lõi của ngân hàng.

HOÀNG VŨ