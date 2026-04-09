Thúc đẩy hợp tác giữa TPHCM với các địa phương Campuchia

Các đại biểu dự buổi chúc Tết cổ truyền Campuchia. Ảnh: MINH CHÂU

Tại buổi gặp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Tổng lãnh sự, các cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Campuchia tại TPHCM và người dân Campuchia đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố.

Đề cập mối quan hệ hữu nghị song phương, Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định tình cảm gắn bó, mật thiết giữa hai nước ngày càng được bồi đắp.

Theo đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, TPHCM luôn là địa phương đi đầu cả nước trong việc triển khai các hoạt động hợp tác, kết nối với Campuchia nói chung và các địa phương Campuchia như thủ đô Phnom Phenh, tỉnh Siem Reap… Trong đó, Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh được xem như biểu tượng của quan hệ hợp tác tốt đẹp này.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh (trái) và Tổng lãnh sự Campuchia tại TPHCM Chan Sorykan. Ảnh: MINH CHÂU

Ngoài ra, chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM” giúp các bạn sinh viên Campuchia hiểu sâu hơn về văn hóa của Việt Nam cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, góp phần thúc đẩy sự gắn kết hơn nữa giữa hai dân tộc, hai quốc gia.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh tin tưởng TPHCM được mở rộng địa giới hành chính với nhiều tiềm năng phát triển là cơ hội để thành phố và Campuchia nói chung, với các địa phương Campuchia nói riêng, tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Cảm ơn lãnh đạo và nhân dân TPHCM luôn dành những tình cảm tốt đẹp cho Campuchia, Tổng lãnh sự Campuchia tại TPHCM Chan Sorykan chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và mới nhất là Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh (thứ 5, trái qua phải) chúc Tết truyền thống Campuchia tại Tổng lãnh sự quán Campuchia tại TPHCM. Ảnh: MINH CHÂU

Ông Chan Sorykan khẳng định Đảng Nhân dân Campuchia, Chính phủ Hoàng gia và nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho Campuchia, trong đó có lĩnh vực y tế.

Theo Tổng lãnh sự Chan Sorykan, trong thời gian tới, dù ở bất kỳ cương vị nào, ông cũng sẽ luôn làm hết sức để góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống Campuchia - Việt Nam, thúc đẩy hợp tác giữa TPHCM với các địa phương Campuchia.

MINH CHÂU