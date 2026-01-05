Chính trị

Đối ngoại

Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia chào từ biệt lãnh đạo TPHCM

SGGPO

Chiều 5-1, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, đã tiếp ông Chan Sory Kan, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TPHCM chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ.

5G9A8561.JPG
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà trao huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh cho Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TPHCM Chan Sory Kan

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà cho biết, lãnh đạo chính quyền và nhân dân TPHCM ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực to lớn của Tổng Lãnh sự trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà tin tưởng với kinh nghiệm làm việc lâu năm và tình cảm sâu sắc đối với TPHCM, ông Chan Sory Kan sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy, đóng vai trò cầu nối vun đắp quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác lâu dài giữa TPHCM với các bộ, ngành, địa phương Campuchia.

Với những đóng góp tích cực và nổi bật trong nhiệm kỳ công tác tại TPHCM, lãnh đạo thành phố quyết định trao tặng Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh cho ông Chan Sory Kan.

Ông Chan Sory Kan chia sẻ, trong suốt nhiệm kỳ công tác tại TPHCM, cá nhân ông đã luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ quý báu từ lãnh đạo chính quyền và nhân dân thành phố, cũng như sự hợp tác chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành hữu quan. Nhân dịp này, ông gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới lãnh đạo TPHCM đã tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân ông và Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tăng cường sự hiểu biết và hợp tác lẫn nhau giữa hai bên.

Tin liên quan
THỤY VŨ

Từ khóa

Việt Nam Campuchia TPHCM hữu nghị hợp tác Chan Sory Kan Nguyễn Lộc Hà

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn