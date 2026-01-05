Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia chào từ biệt lãnh đạo TPHCM

Chiều 5-1, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, đã tiếp ông Chan Sory Kan, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TPHCM chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà trao huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh cho Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TPHCM Chan Sory Kan

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà cho biết, lãnh đạo chính quyền và nhân dân TPHCM ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực to lớn của Tổng Lãnh sự trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà tin tưởng với kinh nghiệm làm việc lâu năm và tình cảm sâu sắc đối với TPHCM, ông Chan Sory Kan sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy, đóng vai trò cầu nối vun đắp quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác lâu dài giữa TPHCM với các bộ, ngành, địa phương Campuchia.

Với những đóng góp tích cực và nổi bật trong nhiệm kỳ công tác tại TPHCM, lãnh đạo thành phố quyết định trao tặng Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh cho ông Chan Sory Kan.

Ông Chan Sory Kan chia sẻ, trong suốt nhiệm kỳ công tác tại TPHCM, cá nhân ông đã luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ quý báu từ lãnh đạo chính quyền và nhân dân thành phố, cũng như sự hợp tác chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành hữu quan. Nhân dịp này, ông gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới lãnh đạo TPHCM đã tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân ông và Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tăng cường sự hiểu biết và hợp tác lẫn nhau giữa hai bên.

THỤY VŨ