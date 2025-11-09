Luật An ninh mạng "vào đời sống" qua hội thi tìm hiểu pháp luật

Ngày 9-11, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Ban Thường vụ Đoàn phường Bà Rịa (TPHCM) - Cụm trưởng Cụm hoạt động Ngày Pháp luật TPHCM - Khu vực 4 đã tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Luật An ninh mạng”.

Đoàn phường Long Hương thể hiện tiểu phẩm "Sử dụng mạng internet an toàn" tại hội thi

Tham gia hội thi có 12 đội thi đến từ các cơ sở Đoàn xã, phường trong khu vực.

Bằng hình thức sân khấu hóa, mỗi đội có 15 phút để thể hiện một tiểu phẩm tuyên truyền về Luật An ninh mạng. Qua những vai diễn giản dị, pháp luật đã trở nên gần gũi và không còn là những điều khoản khô khan. Đó còn là bài học về trách nhiệm và ứng xử có văn hóa trong không gian mạng.

Tiểu phẩm về nội dung lừa đảo trên mạng xã hội

“Em từng nghĩ Luật An ninh mạng là chuyện xa vời, nhưng khi nhập vai, em mới hiểu: chỉ một hành động nhỏ trên mạng cũng có thể gây hậu quả lớn”, một đoàn viên chia sẻ sau phần thi.

Theo Ban tổ chức, các tiểu phẩm không chỉ là phần thi, mà là hành trình tự nhận thức của thế hệ trẻ, nơi người trẻ hiểu rằng, pháp luật không phải để sợ, mà để sống đúng, sống đẹp và sống có trách nhiệm hơn.

Hội thi thu hút 12 đội tham gia

Từ những lời thoại mộc mạc, hội thi đã mở ra không gian học hỏi và đối thoại cởi mở, người trẻ tham gia để hiểu, diễn để thấm và suy ngẫm để trưởng thành. Khi các thí sinh tự kể câu chuyện của mình, luật không còn là lý thuyết, mà trở thành ý thức tự thân.

Qua đó, mỗi tiểu phẩm giúp nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng sử dụng internet một cách tích cực, có trách nhiệm đúng tinh thần “Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích và sống thượng tôn pháp luật”.

Ban tổ chức trao giải cho đội có thành tích cao tại hội thi

Kết thúc hội thi, Đoàn phường Vũng Tàu giành giải nhất; Đoàn phường Long Hương nhận giải nhì; Đoàn xã Long Điền đạt giải ba; hai giải khuyến khích thuộc về Đoàn phường Phước Thắng và Đoàn xã Châu Pha.

PHƯỚC QUÝ