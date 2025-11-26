SAWACO: Sôi nổi hội thi Tìm hiểu pháp luật năm 2025

Ngày 25-11, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) tổ chức Hội thi Tìm hiểu pháp luật năm 2025. Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt Ngày Pháp Luật Việt Nam).

Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn đạt giải Nhất hội thi

Hội thi Ngày Pháp luật Việt Nam thu hút nhiều thí sinh tham dự và lan tỏa rộng rãi. Ban Tổ chức đã tổ chức hai vòng với 1.977 lượt dự thi và 1.380 thí sinh tham gia dự thi.

Một tiết mục dự thi tại vòng chung kết

Căn cứ kết quả vòng loại, Ban Tổ chức đã chọn ra 4 đội thi xuất sắc nhất để tranh tài tại Vòng chung kết. Bao gồm: Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nước sạch Sài Gòn (SWIC); Công ty CP Cấp nước Tân Hòa; Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn; Khối tham mưu Tổng Công ty.

Các thí sinh dự vòng chung kết tham gia thi 4 vòng gồm: Chúng tôi là ai; Kiến thức pháp luật; Ô chữ pháp luật; Tình huống pháp luật.

Kết quả, Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn giành giải Nhất hội thi.

Theo SAWACO Hội thi Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đây cũng là hoạt động thường niên của SAWACO.

Trao giải đến các đội thi

Ông Lý Bửu Nghĩa, Phó Tổng Giám đốc SAWACO, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi cho biết, ngày 9-11 hàng năm là Ngày Pháp luật Việt Nam - ngày có ý nghĩa sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật.

Thông qua Hội thi, Ban Tổ chức mong muốn: tạo sân chơi bổ ích để cán bộ, công nhân viên giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức pháp luật. Từ đó vận dụng để tham mưu giải quyết công việc chuyên môn đúng quy định, tăng cường chăm sóc khách hàng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh của TPHCM.

PHƯƠNG THẢO