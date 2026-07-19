Đưa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến cơ sở tôn giáo

Cùng với việc sưu tầm tư liệu về Bác, hội viên phụ nữ ở TPHCM đang góp sức số hóa dữ liệu, giúp các chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo tiếp cận Không gian văn hóa Hồ Chí Minh dễ dàng, thuận tiện nhất.

Những ngày qua, người dân đến Tu viện Vĩnh Nghiêm (phường Tân Thới Hiệp, TPHCM) rất thích thú khi được tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đặt ngay bên phải Phật điện. Công trình do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thới Hiệp cùng các đoàn thể và Ban trụ trì Tu viện thực hiện, ra mắt ngày 14-7.

Thượng tọa Thích Giác Dũng, Trụ trì Tu viện Vĩnh Nghiêm, cho biết, xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là niềm mong mỏi từ lâu của chư tăng. Tu viện đang là cơ sở nội trú và tu học của 30 tăng sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM. Không chỉ vậy, hàng ngày có rất đông Phật tử và khách tham quan đến chiêm bái, lễ Phật.

“Công trình giúp công chúng tìm hiểu trực quan, sinh động về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó truyền cảm hứng để mỗi người tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm thiết thực mỗi ngày”, Thượng tọa Thích Giác Dũng chia sẻ.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Tu viện Vĩnh Nghiêm bao gồm 3 khu vực: Khu trưng bày tư liệu và biên niên sử về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tủ sách Hồ Chí Minh với gần 200 tựa sách kết hợp cùng các ấn phẩm văn hóa Phật giáo; Góc chuyển đổi số ứng dụng mã QR để truy cập kho dữ liệu điện tử, phim tài liệu về Bác.

Bà Phạm Thị Mộng Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thới Hiệp, Chủ tịch Hội LHPN phường, cho biết, bản thân bà và hội viên phụ nữ ở địa phương rất vinh dự khi được góp sức xây dựng điểm hẹn văn hóa, kết hợp chặt chẽ giữa đạo và đời này. Bà chia sẻ: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tham mưu tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tại Tu viện Vĩnh Nghiêm. Song song đó, sẽ tiếp tục sưu tầm sách, báo và các bài viết về Bác nhằm làm phong phú nguồn tư liệu trong Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

Ni sư Thích nữ Huệ Đạo (bìa trái) cùng chư ni ở Ni viện Phước Long tìm hiểu về Bác qua các cuốn sách trưng bày trong Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Ảnh: MẪN NHI

Tại Ni viện Phước Long (phường Phước Long, TPHCM), những năm qua, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh thật sự trở thành điểm hẹn văn hóa cho ni sư, sư cô và người dân trên địa bàn. Ni sư Thích nữ Huệ Đạo, Trụ trì Ni viện Phước Long, Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN phường Phước Long, cho biết, năm 2022, bà đề xuất ý tưởng và được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Long cùng các đoàn thể hỗ trợ tích cực xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngay tại Ni viện.

Không chỉ đầu tư bài bản không gian trưng bày, Chi hội Phụ nữ Ni viện Phước Long còn tạo mã QR liên kết dữ liệu số tất cả tài liệu và chia sẻ đến chùa Quảng Liên, Thánh đường Hồi giáo Muwahidin để cùng lan tỏa thông tin, tư liệu về Bác.

Ni sư cho hay: “Việc cụ thể hóa phong trào học tập và làm theo Bác bằng những hình ảnh, thước phim tư liệu sinh động là quyết tâm của tập thể chi hội. Chúng tôi tâm niệm, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là nơi trưng bày tư liệu, mà còn là nhịp cầu gắn kết mọi người về mặt tinh thần, nơi tinh thần từ, bi, hỷ, xả được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng”.

Ni viện Phước Long là cơ sở tôn giáo duy nhất trong phường có Chi hội Phụ nữ, do Ni sư Thích nữ Huệ Đạo làm Chi hội trưởng. Tại đây, việc học tập đạo đức của Bác được dung hòa khéo léo vào giáo lý nhà Phật, thắp sáng tinh thần cần, kiệm, liêm, chính và hạnh nguyện từ bi. Hiện thực hóa phương châm “tốt đời, đẹp đạo”, 43 hội viên của Chi hội đã chung tay duy trì bếp ăn từ thiện vào ngày rằm và mồng một hàng tháng, trao gửi hơn 500 suất ăn mỗi ngày đến bà con khó khăn. Ni viện còn là điểm hẹn quen thuộc được Hội LHPN phường tin tưởng chọn làm nơi tổ chức các hội thi kể chuyện về Bác, ngày hội nữ tu làm thiện nguyện, sân chơi cho nữ công nhân và những phiên chợ “0 đồng” ấm áp nghĩa tình.

MẪN NHI