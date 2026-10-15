TPHCM khởi công Trung tâm Kiểm soát bệnh tật gần 775 tỷ đồng

Phối cảnh HCDC giai đoạn 2. QUANG HUY

Dự án xây dựng HCDC - giai đoạn 2 là công trình dân dụng cấp II, có tổng mức đầu tư 774,9 tỷ đồng (bao gồm cả chi phí thiết bị), với thời hạn sử dụng thiết kế 50 năm. Dự án triển khai trên khu đất rộng hơn 1 ha. Quy mô hạng mục chính gồm khối nhà cao 5 tầng nổi, 1 tầng hầm và tầng kỹ thuật với tổng diện tích sàn xây dựng là 11.347,1 m².

Công trình bố trí đồng bộ khối trung tâm điều hành dữ liệu, công nghệ thông tin, hội trường, các khoa phòng và khối xét nghiệm phục vụ kiểm nghiệm kỹ thuật cao. Ngoài ra, hạ tầng kỹ thuật phụ trợ về PCCC, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc cũng được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn tiên tiến.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ. QUANG HUY

Chia sẻ tại lễ khởi công, BS.CKII Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc HCDC nhấn mạnh, đây là dấu mốc mang ý nghĩa đặc biệt, khẳng định sự quan tâm của thành phố. Được thành lập từ cuối năm 2017 trên cơ sở hợp nhất 7 đơn vị chuyên ngành, HCDC đã khẳng định vững chắc vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trước đó, công trình giai đoạn 1 (tổng mức đầu tư hơn 81 tỷ đồng) hoàn thành trước đại dịch Covid-19, tạo điểm tựa cơ sở vật chất kịp thời để trung tâm ứng phó hiệu quả trong giai đoạn cam go nhất.

Từ bài học sâu sắc của đại dịch và thực tế đối phó với các bệnh truyền nhiễm lưu hành, Giám đốc HCDC khẳng định năng lực ứng phó phải được chuẩn bị chủ động từ trước chứ không thể đợi dịch bùng phát mới đầu tư. Nếu giai đoạn 1 đặt nền móng ban đầu, thì dự án giai đoạn 2 chính là bước chuyển mình chiến lược nhằm hiện đại hóa toàn diện hệ thống kiểm soát bệnh tật của TPHCM. Khi đi vào hoạt động, cơ sở mới sẽ tối ưu hóa năng lực xét nghiệm kỹ thuật cao, nâng cao hiệu quả giám sát dịch tễ và phân tích nguy cơ. Đồng thời, dự án mở ra định hướng phát triển mạnh mẽ về ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy kết nối dữ liệu để phát hiện sớm, cảnh báo nhanh và ứng phó bền vững với mọi thách thức y tế.

Phối cảnh mặt tiền HCDC giai đoạn 2. QUANG HUY

Theo kế hoạch đề ra, công trình có thời gian thi công dự kiến là 450 ngày. Chủ đầu tư cam kết đôn đốc nhà thầu bám sát tiến độ hợp đồng, kiểm soát nghiêm túc chất lượng vật liệu, quy trình thi công, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Về phía HCDC, đơn vị cam kết phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để thống nhất các yêu cầu chuyên môn, đảm bảo công trình sau khi hoàn thành phát huy tối đa hiệu quả đầu tư và phục vụ tốt nhất cho sức khỏe nhân dân.

QUANG HUY