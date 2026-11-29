"Cùng với việc đầu tư trang thiết bị y tế trị giá hàng ngàn tỷ đồng, nâng công suất lọc máu đáp ứng nhu cầu điều trị cho hơn 500 bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (TPHCM) đang triển khai mô hình hỗ trợ toàn diện 4 trạm y tế, hướng đến xây dựng mạng lưới chăm sóc sức khỏe liên tục cho khoảng nửa triệu dân khu vực Tây Bắc TPHCM"

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (Ảnh: BVCC)

Đó là thông tin được PGS-TS-BS Nguyễn Trọng Hào, Giám đốc bệnh viện chia sẻ tại Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 10 với chủ đề “Kết nối đa chuyên ngành - Nâng tầm chất lượng”, thu hút đông đảo các chuyên gia, bác sĩ đến từ nhiều trường đại học, bệnh viện trên địa bàn thành phố tham dự.

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Trọng Hào, các gói thầu trang thiết bị đã có kết quả lựa chọn nhà thầu, đang được bàn giao theo tiến độ, phấn đấu hoàn thành nghiệm thu, đưa vào sử dụng chậm nhất trong quý 1-2027.

“Đầu tư trang thiết bị mới chỉ là điều kiện ban đầu, quan trọng hơn là chuẩn bị nguồn nhân lực đủ năng lực vận hành, khai thác hiệu quả. Bệnh viện đang đẩy mạnh đào tạo, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trên, ưu tiên phát triển các lĩnh vực cấp cứu, đột quỵ, chấn thương chỉnh hình, phù hợp với vai trò bệnh viện cửa ngõ khu vực Tây Bắc TPHCM”, PGS-TS-BS Nguyễn Trọng Hào thông tin.

PGS-TS-BS Nguyễn Trọng Hào, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn phát biểu tại hội nghị

PGS-TS-BS Nguyễn Trọng Hào, cho biết, thực hiện chủ trương tăng cường năng lực y tế cơ sở, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn đang triển khai mô hình hỗ trợ toàn diện 4 trạm y tế xã Hóc Môn, Bà Điểm, Đông Thạnh và Xuân Thới Sơn, với quy mô dân số khoảng 500.000 người, trong đó có khoảng 56.500 người cao tuổi và hơn 3.300 người khuyết tật.

Qua khảo sát thực tế, cả 4 trạm y tế đều chưa có cơ chế hội chẩn, chuyển tuyến hai chiều với bệnh viện; chưa triển khai theo dõi bệnh thận mạn ở người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường; 3/4 trạm chưa có hệ thống xét nghiệm, X-quang tại chỗ. Năng lực cấp cứu, nhân lực chuyên khoa và chăm sóc sức khỏe tại nhà còn hạn chế.

Đáng chú ý, đến ngày 23-11, chương trình khám sức khỏe toàn dân của bệnh viện ghi nhận 130.603 lượt khám. Trong hơn 67.000 lượt đã được phân loại sức khỏe chung, có 12,82% xếp loại IV và V, cần được tư vấn, điều trị và theo dõi. Tỷ lệ lượt khám ghi nhận tăng huyết áp ở nhóm từ 18-59 tuổi là 14,02%, ở nhóm từ 60 tuổi trở lên là 48,99%.

Từ dữ liệu này, bệnh viện định hướng đưa các chuyên khoa mắt, răng hàm mặt, tim mạch, nội tiết, sản phụ khoa, tai mũi họng về cộng đồng; tăng cường tầm soát, phát hiện sớm và quản lý bệnh không lây nhiễm ngay tại trạm y tế. Thời gian tới, bệnh viện sẽ chuyển từ tư duy thụ động chờ người bệnh đến khám, điều trị sang chủ động phát hiện sớm, quản lý sức khỏe người dân; đồng thời thiết lập đường dây nóng 24/7, hỗ trợ hội chẩn, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng quy trình chuyển tuyến hai chiều.

"Những bệnh nhân sau điều trị ổn định tại bệnh viện sẽ được bàn giao về trạm y tế tiếp tục theo dõi, quản lý. Mục tiêu là bệnh viện đồng hành nhưng không làm thay trạm y tế, giúp tuyến y tế cơ sở đủ năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu, giảm áp lực cho bệnh viện tuyến trên, bảo đảm người dân được chăm sóc sức khỏe sớm hơn, gần hơn và liên tục hơn", PGS-TS-BS Nguyễn Trọng Hào nói.

THÀNH SƠN