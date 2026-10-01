TPHCM: Nhu cầu tuyển dụng cao, 21/27 nhóm ngành thiếu lao động

Trong tháng 9-2026, nhu cầu tuyển dụng được Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM ghi nhận đạt 26.533 vị trí, trong khi có 17.686 người tìm việc. Nhóm vận hành máy, lao động kỹ thuật có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất.

Người lao động tìm việc tại Ngày hội Việc làm do Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên TPHCM tổ chức. ẢNH: HỒNG ĐÀO

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM (Sở Nội vụ), có 21/27 nhóm ngành trong thống kê tháng 9-2026 thiếu nguồn lao động so với nhu cầu tuyển dụng, gồm sản xuất - kỹ thuật, thương mại - bán hàng, tài chính - ngân hàng, xây dựng, logistics…

Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong khi số người tìm việc giảm từ 21.035 người trong tháng 8 xuống còn 17.686 người trong tháng 9.

Ba nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất là vận hành máy, lao động kỹ thuật; kinh doanh, bán hàng, thương mại điện tử; may, dệt, da giày.

Cụ thể, nhóm vận hành máy, lao động kỹ thuật cần tuyển 4.397 vị trí, nhưng chỉ có 2.488 người tìm việc. Nhóm kinh doanh, bán hàng, thương mại điện tử cần tuyển 3.674 vị trí, có 2.139 người tìm việc. Nhóm may, dệt, da giày cần tuyển 2.531 vị trí, có 2.393 người tìm việc.

Các ngành tài chính, xây dựng cũng có nhu cầu tuyển dụng hơn 1.400 vị trí mỗi ngành, nhưng nguồn cung lao động thiếu khoảng 1/3 so với nhu cầu.

Dịp cuối năm, nhu cầu lao động ngành sản xuất tăng nhanh. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Xét theo trình độ, nhóm lao động chưa qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất, với 10.399 vị trí, trong khi số người tìm việc chỉ hơn 6.000 người.

Ở nhóm lao động trình độ đại học, nhu cầu tuyển dụng cũng cao hơn số người tìm việc, với 7.581 vị trí và 5.409 người.

HỒNG ĐÀO