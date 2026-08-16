Thị trường lao động nửa cuối năm 2026: Đầu việc tăng, tuyển người vẫn khó

Thị trường tuyển dụng nửa cuối năm được dự báo tiếp tục khởi sắc, song cơ hội việc làm đang phân hóa khi doanh nghiệp ưu tiên nhân sự có chuyên môn, kỹ năng phù hợp và khả năng thích ứng nhanh với công nghệ.

Người lao động tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại một ngày hội việc làm được tổ chức ở TPHCM. ẢNH: HUỲNH NHƯ

Sau khi thôi việc tại một doanh nghiệp (DN) sản xuất linh kiện điện tử ở KCX Tân Thuận, TPHCM, anh Lê Anh Trung (SN 1990, quê Đồng Tháp) không dễ tìm được công việc phù hợp. Dù có gần 15 năm kinh nghiệm, anh vẫn khó tìm vị trí vừa đúng chuyên môn vừa đáp ứng mức thu nhập kỳ vọng. Thời gian loay hoay tìm việc khiến anh nhận ra yêu cầu tuyển dụng của DN đã thay đổi. Không ít vị trí công việc, ngoài kinh nghiệm, còn đòi hỏi những kỹ năng mà trước đây chưa được đặt nặng.

Trong khi anh Trung hiểu được sự thay đổi này từ quá trình tìm việc thì chị Nguyễn Thị Bảo Trân (SN 1989, quê TP Đồng Nai, nhân viên văn phòng tại phường Xuân Hòa, TPHCM) cảm nhận rõ từ chính công việc hàng ngày. Sau nhiều năm làm hành chính, chị Trân nhận thấy nhân sự văn phòng ngày càng phải đảm nhận nhiều nghiệp vụ, sử dụng không ít phần mềm chuyên môn và có khả năng hỗ trợ nhiều đầu việc. Thay vì chờ đến khi nhu cầu công việc thay đổi mới tìm cách thích ứng, chị chủ động học thêm nhiều kỹ năng.

Gần 3 tháng qua, sau giờ làm, chị dành thời gian học nghiệp vụ kế toán DN và sử dụng phần mềm kế toán, với mong muốn bổ sung chuyên môn để có thể đảm nhận thêm các vị trí hành chính - kế toán hoặc kế toán nội bộ. “Trước đây, tôi nghĩ làm tốt công việc hiện tại là đủ. Nhưng khi thấy nhiều tin tuyển dụng yêu cầu nhân viên văn phòng biết thêm nghiệp vụ kế toán hoặc sử dụng phần mềm chuyên môn, tôi quyết định học để không tự thu hẹp cơ hội của mình”, chị Trân chia sẻ.

Ông Bùi Đoàn Chung, người sáng lập Cộng đồng Nghề nhân sự Việt Nam nhìn nhận, những thay đổi của thị trường tuyển dụng buộc người lao động (NLĐ) phải chủ động hơn trong việc duy trì lợi thế nghề nghiệp. Kinh nghiệm vẫn là vốn quý, nhưng khả năng học thêm, cập nhật kỹ năng và thích ứng với công nghệ ngày càng quan trọng, DN ngày càng chú trọng năng suất, tính kỷ luật, khả năng vận hành máy móc và làm việc theo quy trình mới.

Khi tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng rộng hơn, NLĐ có thể đảm nhận nhiều công đoạn, xử lý tình huống và làm chủ thiết bị sẽ có thêm lợi thế. Theo báo cáo Cập nhật thị trường tuyển dụng Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 vừa được Công ty cổ phần Adecco Việt Nam công bố, nhu cầu duy trì ổn định nhưng DN ngày càng tập trung vào những vị trí phục vụ tăng trưởng, nâng cao hiệu quả vận hành và chuyển đổi số. Tại Adecco, nhu cầu tuyển dụng quý 2-2026 tăng 32% so với quý 1-2026, nhưng hồ sơ ứng tuyển giảm 13%.

Nhu cầu tuyển dụng hiện phân hóa rõ giữa các nhóm ngành. Nếu như khu vực sản xuất - kỹ thuật tăng 70% nhu cầu tuyển dụng, thì nhóm công nghệ - dịch vụ tài chính chỉ tăng 44%. Nhu cầu tập trung ở lĩnh vực kỹ thuật, vận hành, chuỗi cung ứng, AI, dữ liệu, bán dẫn và quản trị rủi ro, nhưng đây cũng là những nhóm ngành khó tìm nhân sự đáp ứng yêu cầu.

Tại Công ty TNHH VietNam Concentrix Services (TPHCM), ông Phù Chí Huy Khang, Trưởng phòng Tuyển dụng, cho biết công ty cần tuyển 100-200 nhân viên kiểm duyệt nội dung cho nhiều nền tảng công nghệ, mạng xã hội, thương mại điện tử và ứng dụng nghe nhạc quốc tế, với mức lương 10-13 triệu đồng/tháng.

Ứng viên bắt buộc biết tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật hoặc tiếng Trung và nhạy bén trong xử lý hình ảnh, âm thanh. Ngoài ngoại ngữ, công việc còn đòi hỏi khả năng xử lý lượng lớn thông tin và phản ứng nhanh trước các tình huống phát sinh trên nền tảng số. Vì vậy, dù nhu cầu tuyển dụng lớn, DN vẫn không dễ tìm được nhân sự đáp ứng yêu cầu.

Ở khối sản xuất, ông Trần Minh Đức, Trưởng phòng Thu hút nhân tài, Công ty CP Sản xuất Nhựa Duy Tân (TPHCM) nhấn mạnh, bên cạnh chuyên môn và kinh nghiệm, NLĐ cần có khả năng giải quyết vấn đề, phối hợp và học hỏi, nhất là trong môi trường sản xuất ngày càng tự động hóa. DN có nhu cầu tuyển dụng những người không chỉ đáp ứng công việc hiện tại, mà còn có thể thích ứng với những thay đổi về công nghệ và quy trình.

Ông Nguyễn Hoàng Thanh Chương, Giám đốc Dịch vụ Tuyển dụng Adecco Việt Nam, dự báo, nhu cầu tuyển dụng trong 6 tháng cuối năm 2026 tiếp tục tích cực nhờ dòng vốn đầu tư nước ngoài, chuyển đổi số và hoạt động mở rộng sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, DN sẽ thận trọng hơn khi tuyển dụng, ưu tiên nhân sự chuyên môn cao trong các lĩnh vực AI, công nghệ, kỹ thuật, chuỗi cung ứng, dịch vụ tài chính và quản lý. Cùng một vị trí, ứng viên nào có kỹ năng phù hợp, kinh nghiệm và khả năng bắt nhịp công việc nhanh sẽ được đánh giá cao hơn.

HUỲNH NHƯ