Nhiều lợi ích từ thỏa ước lao động

Hội nghị người lao động và thỏa ước lao động tập thể không chỉ là thủ tục theo quy định mà còn là “chìa khóa” giúp doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa.

Chính sách chăm lo linh hoạt, nhân văn

Kết thúc bữa cơm giữa ca, chị Nguyễn Thị Huệ, công nhân Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (phường Dĩ An, TPHCM), cùng đồng nghiệp ra khu vực thư giãn để trò chuyện, xem tin tức. “Không gian thoáng mát, rộng rãi, khác hẳn trước đây chỉ có một góc nhỏ giữa nhà xưởng”, chị Huệ chia sẻ.

Khu thư giãn này được xây dựng từ đề xuất của công nhân về một không gian nghỉ ngơi đúng nghĩa trong giờ giải lao. Kiến nghị được Công đoàn cơ sở đưa ra tại hội nghị người lao động (NLĐ) và nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của ban giám đốc. Ngay trong năm 2025, doanh nghiệp (DN) đã đầu tư hơn 2,3 tỷ đồng để hiện thực hóa mong muốn ấy.

Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết những năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cùng Ban giám đốc luôn phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức hội nghị NLĐ. Thông qua hội nghị, tiền lương và phúc lợi của NLĐ ngày càng được nâng cao. Chẳng hạn, mức lương cơ bản thấp nhất tại DN này đang cao hơn mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định là 840.000 đồng.

Khu giải trí dành cho công nhân tại Công ty TNHH Yazaki được hình thành sau đề xuất của Công đoàn. Ảnh: THẢO NGUYỄN

Không dừng lại ở tiền lương, Công đoàn còn tham mưu lãnh đạo DN bố trí thêm ngày nghỉ hàng tuần để NLĐ có thời gian tái tạo sức lao động. Mỗi năm, ngoài số ngày nghỉ hưởng lương theo quy định của thỏa ước lao động còn được nghỉ thêm 32 ngày và vẫn hưởng nguyên lương.

Các ngày nghỉ được sắp xếp vào dịp cuối tuần hoặc lễ, tết, tạo điều kiện để NLĐ về quê sum họp cùng gia đình. Song song đó, DN còn duy trì chương trình “Chuyến xe xuân nghĩa tình” đưa, đón công nhân và người thân về quê đón tết; NLĐ đang nghỉ thai sản vẫn được thưởng tết như lao động đang làm việc. Công ty cũng đầu tư nhà trẻ ngay trong khuôn viên, tổ chức giữ trẻ theo ca làm việc, lắp đặt hệ thống camera giám sát để phụ huynh yên tâm gửi con.

Đặc biệt, DN hỗ trợ 50% chi phí giữ trẻ đối với NLĐ gửi con tại trường mầm non của công ty. Cùng với đó, siêu thị Công đoàn được bố trí ngay trong khuôn viên công ty và hoạt động theo ca, giúp NLĐ thuận tiện mua sắm sau giờ làm. Nhờ được DN hỗ trợ mặt bằng cùng chi phí điện, nước, giá hàng hóa tại siêu thị này thấp hơn thị trường từ 10%-20%.

Thông qua thương lượng tập thể, Công đoàn còn tham mưu cho chủ DN xây dựng thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) với nhiều điều khoản có lợi hơn quy định của pháp luật. Theo đó, NLĐ được nghỉ 1 ngày hưởng nguyên lương khi ông bà nội, ngoại hoặc anh chị em ruột qua đời; người làm ca đêm được hỗ trợ thêm 5.000 đồng/giờ ngoài mức theo quy định; làm thêm từ 2 giờ trở lên được tính thêm 30 phút tiền lương làm thêm…

Đầu tư cho nguồn nhân lực

Tại Hội nghị đại biểu NLĐ năm 2026 của Công đoàn Công ty cổ phần phân bón Bình Điền (xã Tân Nhựt, TPHCM), điều khiến NLĐ phấn khởi không chỉ là những cam kết về phúc lợi mà còn là kết quả chăm lo được thể hiện bằng những con số cụ thể. Năm 2025, thu nhập bình quân đạt 25,55 triệu đồng/người/tháng, vượt 87% kế hoạch - qua đây cho thấy khi DN phát triển bền vững thì NLĐ cũng được thụ hưởng thành quả.

Ngoài các chế độ theo quy định, công ty còn chủ động mở rộng “lưới an sinh” bằng bảo hiểm tai nạn 24/24 giờ và bảo hiểm nhân thọ với mức hỗ trợ từ 12-36 triệu đồng, giúp NLĐ an tâm gắn bó lâu dài.

Chính sách phúc lợi cũng không ngừng được mở rộng với nhiều nội dung thiết thực như khám sức khỏe định kỳ; trợ cấp khi ốm đau, thai sản, tai nạn; hỗ trợ kết hôn, hiếu hỉ và kịp thời sẻ chia với những trường hợp gặp khó khăn đột xuất. Theo ông Lê Bá Định, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, việc không ngừng nâng cao thu nhập và phúc lợi đã giúp NLĐ yên tâm gắn bó, đồng hành DN vượt qua những lúc khó khăn.

“Khi đời sống được bảo đảm, NLĐ sẵn sàng cống hiến nhiều hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đó cũng là nền tảng để DN hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và phát triển bền vững”, ông Lê Bá Định nhấn mạnh.

Tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng (KCN An Hạ, TPHCM), TƯLĐTT được xây dựng theo hướng không chỉ bảo đảm đầy đủ các quyền lợi theo quy định mà còn khuyến khích NLĐ học tập, nâng cao trình độ và gắn bó lâu dài với DN. Hàng năm, DN hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tạo điều kiện để công nhân và đội ngũ quản lý nâng cao tay nghề, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất và tiết kiệm chi phí sản xuất.

Một điểm nổi bật của thỏa ước là chính sách nâng lương trước thời hạn dành cho NLĐ không ngừng học tập và cống hiến. Ngoài nâng lương định kỳ hàng năm, những trường hợp hoàn thành các khóa đào tạo nghề hoặc tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học phù hợp với công việc sẽ được xét nâng lương sớm 6 tháng. Chính sách này cũng áp dụng đối với người có sáng kiến giúp DN tiết kiệm từ 50 triệu đồng trở lên hoặc kịp thời xử lý các sự cố, hạn chế thiệt hại trong sản xuất.

Bà NGUYỄN KIM LOAN, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM: Các yếu tố giúp thương lượng hiệu quả Những DN thực hiện tốt việc tổ chức Hội nghị NLĐ và xây dựng TƯLĐTT có chất lượng đã góp phần tạo nền tảng quan trọng trong việc bảo đảm và nâng cao quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, đồng thời xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại DN. Chất lượng của TƯLĐTT phụ thuộc nhiều vào năng lực, kỹ năng và bản lĩnh của cán bộ Công đoàn cơ sở trong quá trình thương lượng tập thể, từ việc lựa chọn nội dung, thời điểm đề xuất thương lượng đến phương pháp đối thoại, thuyết phục. Sự hợp tác, thiện chí và tinh thần đồng hành của người sử dụng lao động cũng là yếu tố quan trọng để quá trình thương lượng đạt hiệu quả, mang lại lợi ích hài hòa cho cả NLĐ và DN. Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động TPHCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thương lượng tập thể và ký kết TƯLĐTT cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc ký kết và thực hiện TƯLĐTT.

HỒNG ĐÀO - THẢO NGUYỄN