Xu hướng chủ đạo quý 3-2026: Tăng tuyển dụng

Theo Manpower Việt Nam, doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng nhân sự có kỹ năng AI và năng lực số trong quý 3-2026 (ẢNH: HUỲNH NHƯ)

Dữ liệu thu thập từ 265 doanh nghiệp toàn quốc cho biết mức triển vọng tuyển dụng ròng (NEO) đạt +28%, giảm 19 điểm phần trăm so với quý trước. Dù vậy, Việt Nam vẫn tiếp tục là một thị trường có nhu cầu nhân lực cao, với NEO tương đương mức trung bình của khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông (28%) và cao hơn mức trung bình toàn cầu (26%).

Được thực hiện từ ngày 1-4 đến ngày 30-4-2026, khảo sát nêu trên thu thập ý kiến từ hơn 40.500 doanh nghiệp tại 42 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, trong số 265 doanh nghiệp được khảo sát, 49% dự kiến tăng tuyển dụng trong quý 3 năm nay, 21% dự kiến giảm tuyển dụng, 27% có kế hoạch duy trì quy mô nhân sự hiện tại.

“Doanh nghiệp tại Việt Nam đang có những bước đi thận trọng khi phải cân đối bài toán nhân sự trước áp lực chi phí năng lượng và những bất ổn toàn cầu, nhưng bức tranh tuyển dụng nhìn chung vẫn tích cực”, bà Nguyễn Thu Trang, Giám đốc Thương hiệu Manpower - Manpower Việt Nam, chia sẻ.

HUỲNH NHƯ