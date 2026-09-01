Lao động - An sinh

Nhiều doanh nghiệp thưởng tiền, tặng quà cho công nhân dịp Quốc khánh 2-9

SGGPO

Nhiều doanh nghiệp tại TPHCM tặng quà, tổ chức bữa ăn và  thưởng tiền cho người lao động.

Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP TKG Taekwang Vina, tặng lì xì cho công nhân. Ảnh: HỒNG ĐÀO
Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP TKG Taekwang Vina, tặng lì xì cho công nhân. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Dịp lễ Quốc khánh 2-9, Công ty CP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (KCN Tân Tạo, TPHCM) tổ chức chuỗi hoạt động chăm lo cho 350 người lao động. Bên cạnh những phần quà, công ty còn dành sự quan tâm đến bữa ăn của công nhân trước kỳ nghỉ lễ. Dịp này, doanh nghiệp cho người lao động nghỉ 2 ngày, hưởng nguyên lương.

Trong khi đó, lãnh đạo Công ty CP TKG Taekwang Vina (TP Đồng Nai) thưởng cho người lao động 1 ngày lương. Công ty hiện có hơn 31.000 lao động, chuyên sản xuất, gia công giày thể thao.

Ngoài tiền thưởng, Công đoàn công ty triển khai chương trình tặng quà nhằm động viên đoàn viên, người lao động.

Công ty CP TKG Taekwang Vina cũng thường xuyên tổ chức nhiều chương trình tặng quà, hỗ trợ tiền mặt cho công nhân vào các dịp lễ, tết.

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HỒNG ĐÀO

Từ khóa

công nhân doanh nghiệp thưởng tiền tặng quà Quốc khánh 2-9 người lao động

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