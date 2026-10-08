TPHCM và Nam bộ mưa lớn có khả năng kéo dài đến ngày 10-10

Chiều nay 8-10, Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ nhận định, mưa lớn tại Nam bộ và TPHCM có khả năng tiếp tục kéo dài từ nay đến ngày 10-10.

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, những ngày gần đây, do tác động của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động trên khu vực Nam Trung bộ và Nam bộ, mưa trên diện rộng và mưa lớn liên tục xuất hiện tại Nam bộ và TPHCM, hình thái chủ đạo là nhiều mây, ngày nắng yếu gián đoạn.

Mưa lớn chiều tối 7-10, kẹt xe trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Xóm Chiếu, TPHCM) theo hướng trung tâm đi khu Nam thành phố. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Từ chiều đến tối nay, Nam bộ và TPHCM tiếp tục có mưa trên diện rộng, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ban đêm, mưa vẫn có khả năng xuất hiện rải rác tại Nam bộ.

Cùng thời gian này, mực nước trên các sông, kênh rạch tiếp tục lên theo kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch.

Đỉnh triều xuất hiện 2 lần trong ngày, vào khoảng sáng sớm và chiều tối. Thời điểm triều cường vào chiều tối trùng với thời điểm mưa nhiều tại Nam bộ và TPHCM, làm gia tăng nguy cơ ngập, úng tại các khu vực ven sông, ven kênh rạch và vùng trũng thấp. Mức triều cường cao nhất có thể xuất hiện trong khoảng ngày 10 đến 12-10. Tại TPHCM, mực nước có khả năng lên trên báo động 3 từ 0,1m đến 0,17m.

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