Thí điểm Nền tảng giao thông tập trung trên VNeID

Ngày 7-10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM cho biết, nhằm tuyên truyền Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, đơn vị đã tuyên truyền, khuyến khích người dân trải nghiệm các tiện ích giao thông số mới trên ứng dụng VNeID.

Các tính năng nổi bật được tích hợp trên Nền tảng giao thông tập trung VNeID. Ảnh: PC06

Trước đó, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư phối hợp Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải pháp công nghệ Gotrust ra mắt và vận hành thí điểm Nền tảng giao thông tập trung trên ứng dụng VNeID. Việc tích hợp này giúp nâng cao chất lượng phục vụ người dân, thúc đẩy chuyển đổi số và tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Phòng PC06, nền tảng giao thông tập trung mang đến nhiều tiện ích thiết thực như đặt vé máy bay, tìm kiếm bãi đỗ xe theo thời gian thực, quản lý vé và hành trình di chuyển. Người dân chỉ cần sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2 để truy cập, không phải khởi tạo nhiều tài khoản riêng lẻ, đồng thời thông tin cá nhân được bảo mật theo chuẩn quốc gia.

Để trải nghiệm nền tảng, người dân mở ứng dụng VNeID, đăng nhập tài khoản mức 2, sau đó lần lượt chọn mục Dịch vụ khác, chọn Dịch vụ giao thông, vào Nền tảng giao thông tập trung và lựa chọn các tiện ích phù hợp nhu cầu. Công an TPHCM lưu ý người dân chỉ thao tác trên ứng dụng VNeID chính thức, bảo mật tuyệt đối mật khẩu và mã OTP, đồng thời chủ động cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất để di chuyển an toàn và thuận tiện.

NGUYỄN TÂN