Công an chở nước giúp 300 người dân vùng tái định cư ở Gia Lai

Sáng 7-10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 7 (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai) đã chở nước sạch đến giúp 81 hộ dân với khoảng 300 người đang sinh sống tại Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai xã Ia Tul (gọi tắt là Khu tái định cư xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai).

Clip Công an chở nước cho người dân tái định cư. Thực hiện: HỮU PHÚC

Khu tái định cư có quy mô gần 22ha, bố trí nơi ở mới cho 207 hộ dân thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt. Đến nay, 81 hộ đã dựng nhà tại khu tái định cư, các hộ còn lại đang tiếp tục di dời. Với sự hỗ trợ của 219 cán bộ, chiến sĩ do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tăng cường, xã Ia Tul đặt mục tiêu hoàn thành di dời toàn bộ 207 hộ trong tháng 11-2026, trước cao điểm mùa mưa lũ.

Khuân nước vào nhà cho người dân. Ảnh: HỮU PHÚC

Hiện công trình cấp nước tại khu tái định cư đang trong quá trình hoàn thiện nên các hộ đã xây nhà chưa có nguồn nước sinh hoạt. Để giải quyết nhu cầu trước mắt, xã Ia Tul đề nghị Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 7 hỗ trợ chở nước.

Bơm nước vào các bồn chứa cho người dân. Ảnh: HỮU PHÚC

Từ 4 ngày nay, đơn vị điều động xe chuyên dụng chở nước sạch, vượt quãng đường khoảng 6km để đưa nước đến khu tái định cư, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của 81 hộ dân.

Bơm nước vào các bồn chứa cho người dân sử dụng. Ảnh: HỮU PHÚC

Ghi nhận sáng 7-10, xe chuyên dụng chở 14m3 nước sạch từ khu vực Ayun Pa đến khu tái định cư. Các cán bộ, chiến sĩ dùng vòi dẫn nước vào thùng phuy, can do người dân chuẩn bị sẵn.

Xã Ia Tul cũng huy động lực lượng phối hợp đưa nước vào từng hộ dân. Người dân tại khu tái định cư vui vẻ nhận nước, đưa vào nhà phục vụ nấu ăn và sinh hoạt hằng ngày.

Cán bộ chiến sĩ tất bật vận chuyển nước vào tận nhà. Ảnh: HỮU PHÚC

Ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Ia Tul, đánh giá việc lực lượng Công an hỗ trợ nước sạch mang ý nghĩa rất thiết thực, giúp bà con có nước phục vụ sinh hoạt hằng ngày, yên tâm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Các chiến sĩ công an mang nước sạch cho người dân tái định cư. Ảnh: HỮU PHÚC

Khu tái định cư xã Ia Tul. Ảnh: HỮU PHÚC

HỮU PHÚC