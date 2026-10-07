Sức sống cơ sở

Xã Xuân Sơn chủ động phòng chống nguy cơ ngập lụt

SGGPO

Tình hình mưa lớn trong hai ngày 6 và chiều 7-10 khiến một số khu vực tại ấp Suối Rao và ấp Suối Giàu của xã Xuân Sơn (TPHCM) ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ lũ cục bộ.

Chiều 7-10, ông Ngô Văn Luận, Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn cho biết, qua kiểm tra sơ bộ, các lực lượng chức năng của xã đã ghi nhận một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước.

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Một số khu vực thuộc ấp Suối Rao và ấp Suối Giàu của xã Xuân Sơn ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt cục bộ. Ảnh: QUANG VŨ

Cụ thể, một số hộ dân đã lấn chiếm lòng suối, tự ý làm đường, cầu, đập tràn, tạo vật cản dòng chảy, làm gia tăng nguy cơ ngập khu vực từ khu du lịch Nhà Lụa xuống đập Tư Trì. Theo UBND xã, tình trạng này đã tồn tại từ trước ngày 1-7-2025. Bên cạnh đó, đoạn cống tại khu vực nhà ông Huế (ấp Suối Giàu) có kích thước nhỏ, khả năng tiêu thoát hạn chế khi mưa lớn.

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Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn Ngô Văn Luận trực tiếp kiểm tra các khu vực xung yếu. Ảnh: Q.V

Những ngày sắp tới, dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài, để bảo đảm an toàn, xã yêu cầu các hộ dân có công trình, vật cản ảnh hưởng dòng chảy chủ động tháo dỡ, di dời để khơi thông dòng nước. Xã cũng sẽ tiếp tục rà soát các điểm xung yếu và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

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LLVT trên địa bàn xã khảo sát thực tế để sẵn sàng các phương án hỗ trợ dân di dời. Ảnh: Q.V

Trước mắt, xã khuyến cáo người dân không chủ quan, thường xuyên theo dõi diễn biến mưa, mực nước và thông báo của chính quyền; chủ động di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn khi có nguy cơ ngập. Đặc biệt, ưu tiên đưa trẻ em, người cao tuổi và người yếu thế đến nơi an toàn khi nước dâng nhanh. Khi đang mưa lớn, nước dâng cao, người dân không tự ý tháo dỡ vật cản hoặc xuống suối.

QUANG VŨ

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