Phường Tân Khánh huy động hơn 160 người hỗ trợ người dân vùng ngập

Từ tối ngày 5 đến rạng sáng 6-10, mưa lớn gây ngập nhiều khu vực trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã sơ tán 113 người thuộc 21 hộ dân và một nhà trọ đến nơi an toàn, hông xảy ra thiệt hại về người.

Chiều 6-10, UBND phường Tân Khánh có báo cáo về tình hình mưa lớn gây ngập và công tác ứng cứu, hỗ trợ người dân trên địa bàn.

Lực lượng chức năng phối hợp hỗ trợ người dân di chuyển khỏi khu vực ngập sâu. Ảnh: CTV

Cụ thể, mưa to trên diện rộng bắt đầu từ 17 giờ 30 ngày 5-10, lượng mưa đo được tại trạm Tân Uyên dao động từ 50 đến 59mm. Mưa kéo dài kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về nhiều gây ngập cục bộ tại 7 khu phố: Tân Hóa, Hóa Nhựt, Phước Hải, Tân Lương, Dư Khánh, Vĩnh Phước và Khánh Lộc.

Lực lượng chức năng trắng đêm hỗ trợ người dân bị ngập. Ảnh: CTV

Tổng diện tích ngập úng khoảng hơn 138ha lúa và hoa màu, khoảng 308 hộ dân bị ảnh hưởng, 75 hộ bị ngập nhà. Ngoài ra, ngập úng còn ảnh hưởng 36 doanh nghiệp, 2 khu nhà trọ và khoảng 20 căn ki-ốt.

Tại khu phố Tân Hóa, có nơi nước ngập sâu đến 2,5m. Khu phố Dư Khánh ghi nhận 50 hộ bị ngập nhà, trong đó 8 hộ cần sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Tại khu phố Phước Hải, khu vực cánh đồng gần cầu Khánh Vân và nhiều nhà dân, doanh nghiệp, nhà trọ bị ngập, mực nước sâu từ 0,5 đến 1,5m…

Bí thư Đảng ủy phường Tân Khánh Trần Thị Diễm Trinh trực tiếp chỉ đạo ứng phó mưa ngập, hỗ trợ người dân. Ảnh: CTV

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Bí thư Đảng ủy phường cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường trực tiếp đến các khu vực ngập để chỉ đạo ứng phó, sơ tán dân.

Địa phương huy động 161 người, gồm lực lượng tại chỗ và 32 cán bộ, chiến sĩ PCCC - CNCH (PC07) Công an TPHCM. Các lực lượng sử dụng xe cứu thương, xe chữa cháy, ca nô, thuyền máy cùng áo phao, phao cứu sinh để tiếp cận, đưa người dân ra khỏi vùng ngập.

Đến chiều cùng ngày, đa số người dân đã trở về nhà hoặc tới nhà người thân ở tạm chờ nước rút; một số hộ khác được bố trí ở văn phòng khu phố Cây Da; đồng thời lực lượng chức năng tiếp tục bố trí nhân sự túc trực 24/24 giờ tại các điểm ngập sâu, chốt chặn và phân luồng giao thông.

Theo UBND phường, các thiệt hại tài sản do mưa ngập đang được thống kê. Ngay sau khi nước rút, địa phương sẽ khẩn trương kiểm tra, thống kê toàn bộ thiệt hại (nếu có) và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục đề nghị hỗ trợ theo đúng quy định.

Như báo SGGP đã thông tin, rạng sáng 6-10, lực lượng PC07 Công an TPHCM đã giải cứu 12 người bị nước lũ bủa vây, cô lập tại công trình Suối Cái. Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 32 điều 1 xe chở phương tiện, 4 xe chữa cháy, 1 xuồng máy cùng 48 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, do Thiếu tá Phạm Ngọc Thanh, Đội trưởng, trực tiếp chỉ huy.

XUÂN TRUNG - DUY TRẦN