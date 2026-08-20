TPHCM vận chuyển hơn 7.100 mẫu hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự

Việc vận chuyển 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự giúp rút ngắn thời gian, hạn chế các khâu trung chuyển, nâng cao mức độ an toàn và bảo đảm tính liên tục trong quá trình quản lý, bàn giao, tạo điều kiện để cơ quan chuyên môn sớm triển khai giám định ADN.

Chiều 20-8, Ban Chỉ đạo TPHCM về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Dự và chủ trì hội nghị có Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM; Đại tá Lê Văn Hợi, Chính ủy Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân; Trung tá Phạm Đức Trung, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân 918, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: MẠNH THẮNG

Theo kế hoạch, TPHCM sẽ vận chuyển, bàn giao 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Các mẫu được niêm phong, đóng gói nghiêm ngặt trong 100 thùng chuyên dụng, phủ Quốc kỳ, với tổng trọng lượng khoảng 1.300 kg. Đơn vị hỗ trợ, vận chuyển là Sư đoàn 370 và Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân; đơn vị tiếp nhận là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn cho biết thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh TPHCM với vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố đã chủ động phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương triển khai công tác rà soát, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Đến nay, TPHCM đã hoàn thành 100% công tác lấy mẫu tại 18/18 nghĩa trang liệt sĩ, phục vụ giám định ADN.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: MẠNH THẮNG

Ngay sau khi xác định các mẫu đủ tiêu chuẩn, Bộ Tư lệnh TPHCM đã nghiên cứu, đề xuất phương án vận chuyển bằng đường không.

Theo kế hoạch, sáng 21-8, nghi thức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ được tổ chức tại Ga Quân sự, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM. Sau đó, máy bay vận tải quân sự CASA-295 của Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ cất cánh, vận chuyển các mẫu đến sân bay quân sự Gia Lâm, Hà Nội; tiếp tục vận chuyển đến Trung tâm giám định ADN, Khu nghiên cứu và triển khai công nghệ cao, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tiếp nhận, giám định.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp tục quán triệt phương châm “trang trọng, chặt chẽ, chính xác, an toàn, kịp thời”; kiểm tra kỹ từng hồ sơ, từng mẫu, từng niêm phong và từng khâu bàn giao, hiệp đồng thống nhất, tuyệt đối không để xảy ra sai sót.

Với trách nhiệm và tình cảm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, chúng ta xác định, làm nhanh hơn một ngày là thân nhân liệt sĩ bớt đi một ngày chờ đợi; xác định thêm được một danh tính là thêm một gia đình có cơ hội tìm lại tên và phần mộ của người thân. Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Hợi cho biết Sư đoàn 370 đã khẩn trương xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Đại tá Lê Văn Hợi phát biểu chỉ đạo và cung cấp thông tin. Ảnh: MẠNH THẮNG

THU HOÀI - MẠNH THẮNG