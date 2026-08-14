Nỗ lực từng giờ, từng phút đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng đang nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tranh thủ từng giờ, từng phút để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ngày 14-8, trao đổi với báo chí tại hiện trường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ TPHCM (Ban Chỉ đạo 515 TPHCM) cho biết: Bộ Tư lệnh TPHCM chỉ đạo Đội K74 tổ chức lực lượng làm việc luân phiên 2 ca liên tục. Cùng với việc tiếp tục mở rộng vị trí thăm dò thứ 3 tại khu A, các lực lượng đồng thời triển khai quy tập song song tại khu B.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung trả lời các cơ quan báo chí, sáng 14-8

“Đây không chỉ là nhiệm vụ thiêng liêng, mà còn là hành động tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và Lực lượng vũ trang Thành phố đối với những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm do Chính phủ phát động”, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh.

Việc tổ chức lực lượng làm việc theo ca nhằm tranh thủ từng giờ, từng phút, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng trước tháng 11-2026.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung kiểm tra tại thực địa thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết, bên cạnh Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM còn khoảng 12 vị trí nghi có hố chôn tập thể hài cốt liệt sĩ. Do đó, quán triệt phương châm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515: “Khẩn trương, quyết liệt, thận trọng, khách quan và khoa học”, Bộ Tư lệnh TPHCM đã tổ chức lực lượng Đội K74 triển khai nhiệm vụ với tinh thần nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao nhất để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng

Công tác bảo quản di vật được thực hiện tỉ mỉ, khoa học

Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng vị trí thăm dò thứ 3 tại khu A

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung đồng thời bày tỏ xúc động trước sự đồng hành của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân TPHCM cùng nhiều tỉnh, thành phố dành cho lực lượng làm nhiệm vụ. Nhiều đoàn đã đến hiện trường thắp hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tính từ ngày 23-6 đến hết ngày 13-8, các lực lượng làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện, quy tập 311 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 278 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể; đồng thời phát hiện 179 bộ di vật kèm theo hài cốt liệt sĩ. Hài cốt liệt sĩ được bảo quản trang nghiêm tại Nhà quàn hài cốt liệt sĩ Công viên Lê Thị Riêng

MẠNH THẮNG