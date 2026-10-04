Trao giải cuộc thi “Sáng kiến khoa học” và Giải thưởng Sách KH-CN, ĐMST, chuyển đổi số năm 2026.

Tại sự kiện Ngày hội Đổi mới sáng tạo (ĐMST) quốc gia năm 2026, ngày 4-10, Bộ KH-CN đã tổ chức trao giải cuộc thi “Sáng kiến khoa học” năm 2026 và Giải thưởng Sách KH-CN, ĐMST, chuyển đổi số năm 2026.

Cuộc thi “Sáng kiến khoa học” 2026 do Bộ KH-CN chỉ đạo, Báo VnExpress phối hợp Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Đổi mới sáng tạo tổ chức, nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu và sáng tạo trong lĩnh vực KH-CN.

Cuộc thi có chủ đề “Đổi mới sáng tạo vì cộng đồng” đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp từ khắp các tỉnh thành trong cả nước, thu hút gần 700 hồ sơ tham gia, lớn nhất từ trước đến nay. Kết thúc vòng sơ loại, hơn 80 sản phẩm/giải pháp xuất sắc lọt vào vòng chung kết. Tại vòng chung kết, các tác giả, nhóm tác giả đã có buổi thuyết trình dự án trước hội đồng giám khảo.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân trao các giải thưởng cuộc thi “Sáng kiến khoa học” 2026 tại sự kiện. Ảnh: QUANG PHÚC

Qua quá trình thẩm định, đánh giá, ban tổ chức cuộc thi trao 15 giải thưởng gồm: 1 giải nhất, 3 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải khuyến khích, 5 giải sáng kiến doanh nghiệp, 1 giải sáng kiến xanh và 1 giải sáng kiến yêu thích nhất. Trong đó, giải nhất trị giá 100 triệu đồng thuộc về tác giả Châu Khắc Bảo Chương (đang công tác tại Đại học RMIT, TPHCM) với sản phẩm: “C-HySI – Nền tảng quang học siêu phổ chi phí thấp, tích hợp điện toán biên và học máy”.

Giải thưởng Sách KH-CN, ĐMST, chuyển đổi số được Bộ KH-CN tổ chức nhằm tôn vinh những cuốn sách, bộ sách tiêu biểu có giá trị khoa học, giá trị ứng dụng và sức lan tỏa; ghi nhận đóng góp của các tác giả và những người làm công tác xuất bản; đồng thời góp phần đưa tri thức KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến gần hơn với bạn đọc và đời sống xã hội.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân trao giải thưởng Sách KH-CN, ĐMST, chuyển đổi số 2026 tại sự kiện. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong năm đầu tiên tổ chức, Giải thưởng Sách KH-CN, ĐMST, chuyển đổi số đã thu hút 329 tác phẩm tham dự của trên 40 nhà xuất bản, các tổ chức và các đối tác liên kết gửi tham dự giải. Các tác phẩm được xem xét, đánh giá trên cơ sở giá trị khoa học, tính mới, khả năng ứng dụng và chất lượng xuất bản. Trên cơ sở kết quả chấm chọn, 10 tác phẩm được trao giải, gồm 9 tác phẩm sách in và 1 tác phẩm sách điện tử. Trong đó có 1 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích.

Giải nhất được trao cho bộ “Sách đỏ Việt Nam” gồm 2 tập: Tập 1 – Động vật, do GS-TS Nguyễn Quảng Trường chủ biên; Tập 2 – Thực vật và nấm, do GS-TS Trần Thế Bách, TS Nguyễn Thế Cường, TS Đỗ Văn Hải và TS Bùi Hồng Quang đồng chủ biên. Bộ sách do Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ xuất bản.

TRẦN BÌNH