Nhiều chiến sĩ được vinh dự kết nạp Đảng trong ngày Tết Độc lập

Ngày 2-9, trong không khí thiêng liêng của Ngày Quốc khánh 2-9, nhiều chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Hải và Chi bộ quân sự Hồ Tràm ((TPHCM) được vinh dự kết nạp Đảng nhân ngày lễ trọng đại này.

Tại Chi bộ Đồn Biên phòng Phước Hải (Bộ đội Biên phòng TPHCM) trang trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với hai quần chúng ưu tú Đoàn Nguyễn Kim Thanh (20 tuổi) Đội Tham mưu - Hành chính và Bùi Trung Nghĩa (20 tuổi) thuộc Đội Vũ trang.

Đồn Biên phòng Phước Hải kết nạp Đảng cho 2 quần chúng ưu tú

Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai đảng viên mới tuyên thệ, thể hiện quyết tâm tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

*Cũng ngày, tại Bia di tích Đoàn Tàu không số - Bến Lộc An, Chi bộ Quân sự xã Hồ Tràm tổ chức sinh hoạt chuyên đề và kết nạp Đảng cho Dân quân thường trực Phạm Thị Hồng Thuý (34 tuổi) tại đơn vị.

Chi bộ Quân sự xã Hồ Tràm trao quyết định công nhận đảng viên cho chiến sĩ dân quân Phạm Thị Hồng Thuý

Dịp này, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Chi bộ quân sự Hồ Tràm dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tàu không số đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.



Tăng hoa chức mừng đảng viên mới Phạm Thị Hồng Thuý

Tại địa chỉ đỏ, đảng viên mới Phạm Thị Hồng Thúy tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện tiếp tục rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TRÚC GIANG