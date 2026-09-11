Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho gần 210 bí thư chi bộ, cấp ủy viên

Sáng 11-9, Đảng ủy Các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên năm 2026. Gần 210 học viên của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tham dự.

Tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng TPHCM nhấn mạnh, lớp bồi dưỡng được tổ chức trong thời điểm toàn Đảng đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và các chủ trương, quyết sách lớn nhằm đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

﻿﻿Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Nguyễn Khoa Hải tặng hoa tổ trưởng các tổ học tập. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với TPHCM, nhiều yêu cầu mới đang đặt ra đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù và tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực và nhất là việc cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị. Trong bối cảnh đó, tổ chức Đảng tại cơ sở cần phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, bảo đảm chủ trương, nghị quyết của Đảng được cụ thể hóa thành những nhiệm vụ sát thực tiễn, phù hợp chức năng của từng cơ quan, đơn vị.

Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng TPHCM Nguyễn Khoa Hải phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chương trình bồi dưỡng tập trung cập nhật kiến thức, nghiệp vụ công tác Đảng, quán triệt sâu sắc và thống nhất nhận thức về các nghị quyết mới của Trung ương và Thành ủy; làm rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát việc triển khai tại cơ quan, đơn vị. Chương trình cũng tập trung vào nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao năng lực cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ có trọng tâm, sát chức năng, điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lớp bồi dưỡng còn quán triệt nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và kỹ năng quản lý đảng viên; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Bí thư Nguyễn Khoa Hải lưu ý các học viên cần chủ động đối chiếu nội dung được học với thực tiễn công tác, trao đổi những khó khăn, vướng mắc và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, chi bộ, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 4 ngày (11, 12 và 18, 19-9), với các chuyên đề: - Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng. Phòng, chống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Một số vấn đề trọng tâm trong công tác tuyên giáo; công tác dân vận ở cơ sở. - Một số vấn đề trọng tâm về công tác tổ chức của Đảng ở cơ sở và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức Đảng. - Công tác kiểm tra, giám sát và khen thưởng, kỷ luật của Đảng. Một số vấn đề trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở. - Phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử. Một số vấn đề trọng tâm trong công tác văn thư, lưu trữ và tài chính của Đảng ở cơ sở. - Kỹ năng lãnh đạo của bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

THU HƯỜNG