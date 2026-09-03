Công bố Quyết định thành lập Ban Xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy UBND TPHCM

Chiều 3-9, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Xây dựng Đảng và các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Được trao Quyết định thành lập Ban Xây dựng Đảng trực thuộc Đảng ủy UBND TPHCM. Ảnh: NGÔ BÌNH

Tại hội nghị, Đảng ủy UBND TPHCM công bố Quyết định về thành lập Ban Xây dựng Đảng trực thuộc Đảng ủy UBND TPHCM, trên cơ sở hợp nhất Ban Tổ chức Đảng ủy và Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND TPHCM.

Đảng ủy UBND TPHCM cũng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM về công tác cán bộ, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý của cơ quan Đảng ủy.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM được phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy UBND TPHCM, kiêm nhiệm; đồng chí Hà Thị Hồng Hải, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy UBND TPHCM (trước hợp nhất), giữ chức Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy UBND TPHCM; đồng chí Doãn Trường Quang, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND TPHCM (trước hợp nhất), giữ chức Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy UBND TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Được trao Quyết định phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Xuân giữ chức Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy UBND TPHCM

Các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy UBND TPHCM (trước hợp nhất) gồm Lê Minh Khánh, Phạm Đức Lâm, Nguyễn Thu Hồng, cùng các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND TPHCM (trước hợp nhất) Lê Ngọc Hạnh, Nguyễn Xuân Ngọc, Lương Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thu Hương và Nguyễn Đức Duân, được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy UBND TPHCM.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM cũng kiện toàn nhân sự lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy theo hướng nhất thể hóa chức danh lãnh đạo. Theo đó, đồng chí Dương Hồng Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM, Chánh Văn phòng UBND TPHCM, được phân công, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Đảng ủy UBND TPHCM, kiêm nhiệm. Đồng chí Phạm Văn Linh thôi giữ chức Chánh Văn phòng Đảng ủy UBND TPHCM, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy UBND TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Được trao quyết định đến đồng chí Dương Hồng Thắng

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh việc kiện toàn tổ chức và nhân sự lần này nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, hiệu quả của Đảng ủy UBND TPHCM.

Đồng chí yêu cầu Ban Xây dựng Đảng và tập thể cán bộ, công chức vừa được bổ nhiệm nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu giúp Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo, triển khai thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Nguyễn Văn Được trao quyết định phân công, bổ nhiệm các Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy UBND TPHCM

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân cam kết cùng tập thể Ban Xây dựng Đảng phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ UBND TPHCM.

Các Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy UBND TPHCM nhận quyết định

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