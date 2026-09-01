Niềm tin của nhân dân là thước đo công tác tư tưởng

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đặt con người ở vị trí trung tâm, lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo, đề cao vai trò của cán bộ, đảng viên và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trả lời đúng câu hỏi từ đời sống

Nghị quyết số 25-NQ/TW xác lập bước chuyển từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội. Bước chuyển này đòi hỏi công tác tư tưởng phải thấm vào quá trình xây dựng chủ trương, đồng hành trong tổ chức thực hiện và được kiểm chứng bằng thực tiễn. Đời sống là điểm xuất phát của dư luận xã hội. Chính vì vậy, những vấn đề tác động trực tiếp đến sinh kế và quyền lợi của người dân phải được giải thích thấu đáo về mục tiêu, ảnh hưởng, phương thức thực hiện.

Lãnh đạo phường Thủ Đức, TPHCM thông tin đến người dân về việc đầu tư các tuyến đường trên địa bàn. ẢNH: PHƯƠNG UYÊN

Trong không gian số - nơi thông tin vận động nhanh và dễ tác động đến tâm lý xã hội, một chính sách đúng nhưng được giải thích chậm hoặc thiếu rõ ràng vẫn có thể làm nảy sinh hoài nghi. Khi thông tin chính thống chưa kịp lấp đầy khoảng trống nhận thức, tin giả và những cách diễn giải có dụng ý sẽ tìm thấy cơ hội lan truyền. Muốn giữ quyền chủ động, thông tin chính thống phải đúng, kịp thời, dễ tiếp cận và trả lời trúng điều xã hội quan tâm.

Một môi trường thông tin lành mạnh cũng cần nhìn nhận nhân dân như chủ thể đối thoại, thay vì người tiếp nhận thụ động. Những phản ánh từ cơ sở, nếu được lắng nghe nghiêm túc, sẽ giúp cơ quan lãnh đạo nhận diện bất cập và hoàn thiện chính sách. Một xã hội ít tiếng nói khác biệt chưa hẳn đã có đồng thuận, bởi sau sự yên lặng có thể vẫn còn những băn khoăn chưa được giải đáp. Đồng thuận bền vững được vun đắp trên nền tảng sự thật, lợi ích chung và tinh thần đối thoại.

Sức nặng của nêu gương

Nếu đối thoại góp phần tạo dựng niềm tin thì hành động của cán bộ, đảng viên là yếu tố quyết định niềm tin ấy có bền vững hay không. Nghị quyết số 25-NQ/TW đặt yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên: người truyền đạt nghị quyết trước hết phải là người thực hành nghị quyết. Lời nói về trách nhiệm chỉ có sức nặng khi được bảo chứng bằng việc làm. Thái độ tận tụy trong giải quyết công việc, tinh thần dám nhận trách nhiệm của người đứng đầu và sự công bằng trong thực thi công vụ là những biểu hiện cụ thể của tinh thần phục vụ nhân dân. Ngược lại, lời nói sẽ mất sức thuyết phục nếu cán bộ né tránh việc khó, để xảy ra lãng phí hoặc dung túng cho sai phạm.

Trách nhiệm nêu gương càng quan trọng trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ chế thị trường tạo động lực huy động nguồn lực, khuyến khích sáng tạo và làm giàu chính đáng. Nhưng khi bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên không đủ vững, lợi ích vật chất có thể bị tuyệt đối hóa, làm nảy sinh chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng và tác động đến quá trình thực thi công quyền.

Nghị quyết số 25-NQ/TW sẽ thực sự thấm vào đời sống khi người dân được tiếp cận thông tin chính xác, được tôn trọng trong đối thoại và nhận thấy những quyền lợi chính đáng của mình trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách. Với cán bộ, đảng viên, nghị quyết phải được thể hiện qua từng lời nói, quyết định và cách ứng xử trong công việc.

Việc ngăn chặn những biểu hiện này phải bắt đầu từ khi mới manh nha, từ quá trình tự soi, tự sửa của mỗi cán bộ, đảng viên. Không thể chờ sai phạm trở nên nghiêm trọng mới kiểm tra, chấn chỉnh. Thái độ thiếu trách nhiệm, sự im lặng trước cái sai hay biểu hiện thiếu công bằng trong đánh giá cán bộ cần được tổ chức Đảng nhận diện và xử lý kịp thời.

Sinh hoạt chi bộ cũng cần thực sự trở thành nơi trao đổi thẳng thắn, giúp nhau sửa chữa khuyết điểm và củng cố đoàn kết. Khi trách nhiệm của đảng viên, cấp ủy và người đứng đầu được kết nối thành một mạch thống nhất, công tác tư tưởng mới có thể chuyển từ lời nói thành hành động. Mỗi đơn vị cần bắt đầu từ những băn khoăn của nhân dân và những tồn đọng đang làm suy giảm niềm tin, từ đó xác định rõ người chịu trách nhiệm cùng thời hạn giải quyết. Nếu việc khó được công khai, trách nhiệm được minh định và kết quả được thông báo, hiệu quả quản trị sẽ trở thành sức thuyết phục của công tác tư tưởng.

ThS NGUYỄN TUẤN ANH