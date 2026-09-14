Xã Xuân Sơn thành lập 9 chi bộ trực thuộc, kiện toàn cấp ủy

Ngày 14-9, Đảng ủy xã Xuân Sơn (TPHCM) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã, bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030; công bố các quyết định về công tác cán bộ, sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng.

Hội nghị công bố quyết định chuyển mô hình đối với 11 tổ chức Đảng trực thuộc; kết thúc hoạt động Chi bộ các cơ quan Đảng và Chi bộ UBND xã từ ngày 11-9-2026.

Đồng thời, Đảng ủy xã thành lập 9 chi bộ trực thuộc, gồm: Văn phòng Đảng ủy; Ban Xây dựng Đảng; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; HĐND xã; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; Văn phòng HĐND và UBND xã; Trung tâm Phục vụ hành chính công; Phòng Văn hóa - Xã hội; Phòng Kinh tế. Các quyết định chỉ định bí thư, phó bí thư các chi bộ mới cũng được công bố.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Sơn Nguyễn Việt Thanh nhấn mạnh việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng chí đề nghị các chi bộ khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Cán bộ được giao nhiệm vụ mới cần nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết; bí thư chi bộ phải phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo.

Lãnh đạo xã Xuân Sơn trao quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Q.V

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ xã bầu bổ sung đồng chí Võ Thị Thanh Thủy, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã, vào Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định đồng chí Nguyễn Đức Vũ, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

QUANG VŨ