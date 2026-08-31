Đổi mới cách học, quán triệt nghị quyết

Đưa nghị quyết đến đúng người, sát với nhiệm vụ và biết người học đã tiếp thu đến đâu là yêu cầu TPHCM đặt ra trong đổi mới học tập, quán triệt nghị quyết. Từ yêu cầu đó, nhiều cấp ủy cơ sở đang thay đổi cách tổ chức học tập.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18 tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: VIỆT DŨNG

Gắn việc học nghị quyết với nhiệm vụ cụ thể

Dự buổi học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV do Đảng ủy phường Tân Định tổ chức mới đây, bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Bí thư Chi bộ khu phố 10, tỉ mỉ ghi lại những nội dung liên quan đến công việc ở khu phố, nhất là yêu cầu đổi mới kỹ năng vận động nhân dân, phát huy vai trò nêu gương của đảng viên.

Từ những nội dung ghi lại, bà Hoa đưa vào sinh hoạt chi bộ và cụ thể hóa bằng những việc sát với thực tiễn. Một trong số đó là phát huy vai trò đảng viên nêu gương, vận động gia đình và người thân đi khám sức khỏe. Kết quả, 100% đảng viên cùng gia đình đã tham gia khám sức khỏe đầy đủ. Với các trường hợp được miễn sinh hoạt chi bộ hoặc không thể đi lại, bà lập danh sách để trạm y tế phường đến tận nhà thăm khám. Việc nêu gương và cam kết thực hiện những điều đảng viên không được làm cũng được chi bộ nhanh chóng đưa vào kế hoạch kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm, làm cơ sở đánh giá, phân loại đảng viên.

Tại hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV do Thành ủy TPHCM tổ chức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh yêu cầu đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết, trước hết là rà soát kỹ các đối tượng, bảo đảm nghị quyết được chuyển tải đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phù hợp với vị trí, nhiệm vụ; đồng thời lượng hóa kết quả học tập nghị quyết.

Cụ thể hóa yêu cầu trên, phường Tân Định tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết theo từng nhóm đối tượng, lựa chọn nội dung sát nhiệm vụ. Chẳng hạn, với đảng viên đang công tác, nội dung đi sâu vào các lĩnh vực như đô thị, tài chính, cải cách hành chính, chuyển đổi số, an sinh xã hội; với đảng viên ở khu phố, chú trọng nội dung vận động nhân dân, nắm bắt dư luận, chính sách dân sinh... Phường kết hợp quán triệt trực tiếp, trực tuyến với thảo luận tại sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tài liệu nghị quyết được số hóa.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Định Dương Thị Hồng Gấm, cán bộ, đảng viên ở những vị trí khác nhau cần được làm rõ nội dung liên quan trực tiếp đến công việc, từ đó xác định việc cần làm; cấp ủy theo dõi việc triển khai sau học tập. Đảng ủy phường đánh giá chất lượng học tập thông qua chương trình, kế hoạch của các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị và theo dõi tiến độ thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ tại giao ban, sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

Tại phường Bình Trưng, việc học nghị quyết được theo dõi từ tỷ lệ tham gia đến quá trình tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và triển khai sau hội nghị. Với 75 chi bộ, đảng bộ trực thuộc và 3.182 đảng viên, Đảng ủy phường rà soát những trường hợp chưa tham gia để tổ chức học tập bằng hình thức phù hợp, bảo đảm tất cả cán bộ, đảng viên được tiếp cận nghị quyết. Sau hội nghị, định kỳ hàng tháng, Ban Xây dựng Đảng định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai nghị quyết, kết luận, chỉ thị; đồng thời tổ chức sinh hoạt chuyên đề.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết quán triệt các nội dung kế hoạch của Thành ủy TPHCM tại hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đo được mức độ tiếp thu

Từ cách làm ở cơ sở, yêu cầu “đo” kết quả học tập được đặt ra rõ hơn, để biết người học thực sự nắm nghị quyết đến đâu, qua đó có cơ sở bổ sung nội dung còn thiếu trước khi cụ thể hóa thành chương trình hành động. Mới đây, Học viện Cán bộ TPHCM được giao thí điểm xây dựng bài giảng điện tử phục vụ học tập, quán triệt và đánh giá kết quả học tập các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV trên nền tảng “Bình dân học vụ số”. Học viện xây dựng 6 bài giảng điện tử theo các chuyên đề, mỗi chuyên đề có bộ câu hỏi kiểm tra bám sát nội dung bài giảng.

Theo TS Phạm Ngọc Lợi, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, thay đổi lớn mà học viện hướng tới là chuyển việc học nghị quyết từ cách chủ yếu nghe, ghi nhớ và tiếp nhận thông tin sang quá trình học chủ động, có tương tác, kiểm tra, đánh giá và theo dõi kết quả. Nội dung được chia thành các bài học ngắn, kết hợp video, hình ảnh, sơ đồ, tình huống và câu hỏi tương tác. Người học có thể xem lại nội dung chưa rõ, làm bài kiểm tra sau từng chuyên đề và lựa chọn cách xử lý các tình huống gắn với công việc. Qua đó, việc học sẽ được chuyển từ “đã tham dự” sang “đã học, đã hiểu đến đâu”.

Khi có kết quả học tập, cấp ủy và cơ quan tổ chức học tập có thêm thông tin để nhận diện những nội dung chưa thống nhất về nhận thức, kịp thời tổ chức trao đổi, giải thích hoặc bổ sung tư liệu. Chẳng hạn, kết quả kiểm tra cho thấy nhiều cán bộ, đảng viên còn nhầm lẫn về một nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu mới của nghị quyết, Học viện có thể bổ sung phần giải thích, tình huống minh họa hoặc cung cấp tài liệu đọc thêm.

Theo TS Phạm Ngọc Lợi, mục tiêu sau cùng của việc đánh giá là tạo mặt bằng nhận thức chung trong cán bộ, đảng viên. Khi cùng nắm quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và điểm mới của nghị quyết, cấp ủy có điều kiện xác định rõ việc cần ưu tiên, người thực hiện, thời hạn và kết quả cần đạt.

THU HƯỜNG