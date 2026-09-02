Một đời theo Đảng

Hòa cùng không khí rộn ràng của mùa thu tháng 8, hàng chục ngàn đảng viên tại TPHCM vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng - Huy hiệu Đảng. Phần thưởng này không chỉ ghi nhận một đời kiên trung của người đảng viên, mà còn gợi lại những tháng năm thanh xuân đầy ý nghĩa của những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi năm nào.

Vợ chồng 100 tuổi nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

“Vui lắm chứ! Tám mươi năm rồi đó…”, ông Nguyễn Văn Tư (sinh năm 1926; sinh hoạt Đảng tại Chi bộ khu phố 5, phường An Khánh, TPHCM) nói, ánh mắt sáng lên niềm tự hào khi nhắc về cột mốc đặc biệt của đời mình.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Bí thư Đảng ủy phường An Khánh Lê Trần Kiên trò chuyện với đồng chí Nguyễn Văn Tư tại buổi đến trao Huy hiệu Đảng, ngày 27-8. Ảnh: VĂN MINH

Đúng dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã đến tận nhà trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Tư. Người đảng viên lão thành cách mạng vẫn nhớ rõ cảm xúc nghẹn ngào khi tấm Huy hiệu cao quý được trân trọng cài lên ngực áo.

Dưới mái nhà ấy, không chỉ có một “huyền thoại” sống. Ngồi bên cạnh ông Tư hôm ấy là bà Phạm Thị Hồi (sinh năm 1926) - người bạn đời, người đồng chí đã cùng ông đi qua những năm tháng gian lao mà vinh quang của dân tộc. Vào dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, bà Hồi đã vinh dự đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Từ thuở thanh xuân, hai con người chưa một lần gặp mặt lại tìm thấy lý tưởng của đời mình vào cùng một thời điểm. Năm 1947, ở Sài Gòn, chàng trai Nguyễn Văn Tư tham gia lực lượng công nhân quân giới, rồi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng vào tháng 8-1948.

Ở phía Bắc, người thiếu nữ quê Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) Phạm Thị Hồi cũng hăng hái tham gia phong trào phụ nữ cứu quốc và được kết nạp Đảng từ tháng 1-1948.

Mối nhân duyên đặc biệt của họ bắt đầu sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954. Ông Nguyễn Văn Tư tập kết ra Bắc và tham gia đoàn công tác đến Thái Bình. Tại đây, ông đã gặp bà, lúc ấy là nữ cán bộ phụ nữ kiên cường của huyện Thư Trì. Đồng điệu trong lý tưởng cách mạng, họ sớm nên duyên vợ chồng. Ngay sau đám cưới, đôi vợ chồng trẻ lại bước vào những năm tháng chia xa vì đại cuộc.

Ông làm Phó Giám đốc Xưởng đóng tàu III Hải Phòng, rồi vượt Trường Sơn vào chiến trường B2, thâm nhập nội đô Sài Gòn hoạt động bí mật trong lòng địch. Ở hậu phương, bà đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư (trước đây) liên tiếp 6 khóa, vừa gánh vác việc nước dưới mưa bom bão đạn, vừa nuôi dạy các con khôn lớn.

Đất nước trọn niềm vui đại thắng, họ sum họp tại miền Nam và tiếp tục cống hiến. Sau khi nghỉ hưu, bà lại tiếp tục dành 20 năm cống hiến cho phong trào phụ nữ tại phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM (trước đây).

Thanh xuân ý nghĩa

Cũng trong những ngày cuối tháng 8, căn nhà nhỏ của ông Nguyễn Như Thiện (phường Đức Nhuận, TPHCM) rộn vang tiếng nói cười. Hôm ấy, bộ quân phục của ông được gắn thêm một Huy hiệu cao quý - Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Đưa tay lên ngực nơi gắn những huân, huy chương được Đảng, Nhà nước trao tặng, ông Thiện không giấu được niềm xúc động. Ở tuổi 95, với tinh thần vui vẻ, cơ thể khỏe mạnh, ông nhớ lại khoảnh khắc 80 năm trước khi giơ tay lên, tuyên thệ: “Xin thề”.

Giác ngộ, tham gia cách mạng từ sớm, đến năm 17 tuổi, ông Thiện vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ông Thiện bùi ngùi xúc động: “Từ thời khắc ấy, tôi luôn phấn đấu và giữ trọn lời thề trước cờ Đảng, kiên định lý tưởng phục vụ nhân dân và giữ gìn phẩm chất đạo đức của người đảng viên”.

Dù trải qua các cuộc kháng chiến, kinh qua nhiều vị trí công việc sau giải phóng, ông Thiện vẫn một lòng kiên trung theo Đảng. Ông cũng răn dạy con cháu luôn sống yêu thương, chia sẻ và biết giúp đỡ mọi người.

Cũng trong đợt trao Huy hiệu Đảng dịp 2-9 năm nay, ông Phạm Ngọc Ẩn (ngụ phường Chánh Hưng, TPHCM) vinh dự, tự hào đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao tặng tại nhà. Ở tuổi gần 100, đôi chân đã yếu, nhưng tinh thần minh mẫn, ông Phạm Ngọc Ẩn xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho mình.

Tiếp đoàn, ông Phạm Ngọc Ẩn kể về những năm tháng theo cách mạng, vượt qua gian khổ để góp sức giành độc lập cho đất nước. Cuộc đời ông như trang sử sống, gửi gắm bài học quý giá về lòng yêu nước và ý chí kiên cường cho các thế hệ hôm nay noi theo.

Với những đảng viên cao niên, phần thưởng cao quý không chỉ ghi nhận cả đời kiên trung, mà còn gợi lại “nốt son rực rỡ” trong ký ức tuổi trẻ, những ngày tháng cùng đồng đội xông pha nơi chiến trường. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm tự hào của riêng ông Ẩn, ông Thiện hay vợ chồng ông Tư, bà Hồi, mà còn là minh chứng sống động cho một thế hệ kiên trung, hết lòng vì lý tưởng độc lập, tự do của dân tộc.

Thời gian lặng lẽ đi qua, đôi tai của vợ chồng lão thành cách mạng Nguyễn Văn Tư và Phạm Thị Hồi đã không còn nghe rõ, đôi chân bà cũng chẳng còn vững vàng. Nhưng tình yêu của họ thì vẫn bền chặt, như niềm tin son sắt mà cả hai đã gửi trọn dưới cờ Đảng từ thuở thanh xuân. May mắn khỏe mạnh hơn, ông Nguyễn Văn Tư hàng ngày vẫn tự nghiên cứu y học cổ truyền để bấm huyệt cho vợ. Đó là cách họ cùng nhau đi qua những ngày tháng xế chiều bình yên, trọn vẹn.

THÁI PHƯƠNG - Ý LINH