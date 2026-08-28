Đồng chí Võ Văn Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến các đảng viên

Ngày 28-8, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM đã đến trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến 3 đảng viên cao niên.

Đoàn đã đến trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Thái Văn Trung (sinh năm 1929, quê quán xã Bình Mỹ, TPHCM), đảng viên Chi bộ Ấp Bốn Phú, Đảng bộ xã Bình Mỹ.

Đồng chí Thái Văn Trung tham gia cách mạng từ tháng 3-1946, vào Đảng ngày 19-8-1948. Đồng chí từng giữ các chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng Ban Tuyên huấn Huyện ủy Nam Chi; Trưởng Ban Tuyên huấn Huyện ủy Củ Chi; Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Trung An, huyện Củ Chi.

Đồng chí đã được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhất.

Tiếp đó, đồng chí Võ Văn Minh đã đến trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Mai Xuân Hòa (sinh năm 1930, quê quán phường Thuận Hóa, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), đảng viên Chi bộ Khu phố 17, Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa, TPHCM.

Đồng chí Võ Văn Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Thái Văn Trung. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đồng chí Mai Xuân Hòa nhập ngũ năm 1945, làm nhiệm vụ liên lạc, y tá tại Liên khu V; vào Đảng ngày 1-9-1948. Quá trình công tác, đồng chí từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Trung tâm Văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đồng chí vinh dự được tặng Huân chương Chiến thắng hạng nhất, Huân chương Chiến thắng hạng ba.

Đồng chí Võ Văn Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Mai Xuân Hòa. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đoàn cũng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Văn Hồng (sinh năm 1930, quê quán xã Bình An, tỉnh Ninh Bình), đảng viên Chi bộ Khu phố 15, Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa, TPHCM.

Đồng chí Võ Văn Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Văn Hồng. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đồng chí Trần Văn Hồng tham gia cách mạng từ tháng 5-1945, vào Đảng ngày 8-7-1948.

Đồng chí từng là Đại tá, Phó Chủ nhiệm bộ môn kỹ thuật điệp báo Trường 500 thuộc Cục Nghiên cứu, Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí được trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Quân công hạng ba, Huân chương Chiến thắng hạng ba.

Lãnh đạo TPHCM cùng đại diện chính quyền địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình đồng chí Thái Văn Trung. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Tại các gia đình, đồng chí Võ Văn Minh ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của các đồng chí đảng viên lão thành cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; chúc các đồng chí luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

NGUYỄN TÂN