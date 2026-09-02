Cựu chiến binh dành hơn 40 năm sưu tầm tư liệu về Bác Hồ

Dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, nhiều người tìm đến Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại nhà cựu chiến binh Nguyễn Tiến Bình (68 tuổi, khu phố Mỹ Thạnh 3, phường Bến Cát, TPHCM) để tham quan, tìm hiểu.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng (giữa), Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát tham quan không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại nhà Cựu chiến binh Nguyễn Tiến Bình

Từ năm 1982 đến nay, cựu chiến binh Nguyễn Tiến Bình đã sưu tầm, lưu giữ nhiều sách, báo, tạp chí, hình ảnh, tư liệu về lịch sử cách mạng Việt Nam, đặc biệt là cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Bình giới thiệu với các bạn trẻ về các đầu sách, báo, tạp chí tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Không gian rộng hơn 200m², gồm các khu trưng bày sách, báo, tạp chí về Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách giáo dục và hoạt động của Hội Cựu chiến binh phường. Đáng chú ý, ông Bình còn lưu giữ 10 số Báo Sài Gòn Giải Phóng những năm đầu sau 1975.

Điểm nhấn là khu trưng bày hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cờ Tổ quốc, cờ Đảng, những lời dạy của Người cùng nhiều tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác.

Đoàn viên, thanh niên khu phố Mỹ Thạnh 3, phường Bến Cát tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại nhà Cựu chiến binh Nguyễn Tiến Bình

Cựu chiến binh Nguyễn Tiến Bình cho biết gia đình luôn ủng hộ, tạo điều kiện để ông xây dựng và gìn giữ không gian này. “Tôi thực hiện Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhằm góp phần truyền ngọn lửa yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng quê hương cho thế hệ hôm nay và mai sau”, ông Bình chia sẻ.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đầy tâm huyết của Cựu chiến binh Nguyễn Tiến Bình

Theo Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát Nguyễn Thị Mỹ Hằng, công trình do gia đình ông Bình tự bỏ kinh phí thực hiện, đồng thời là nơi tổ chức sinh hoạt chuyên đề, giới thiệu sách, kể chuyện về Bác và tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng đánh giá đây là việc làm thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống, lan tỏa các giá trị văn hóa, đạo đức và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

THẢO NGUYỄN