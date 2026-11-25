Với việc thu hút hơn 30.000 cư dân và du khách đổ về khu đô thị trong sự kiện “Sóng nhạc phương Nam 2026” hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, T&T City Millennia (Cần Giuộc, Tây Ninh) chính thức trở thành điểm hẹn mới trên bản đồ vui chơi giải trí khu vực Nam TPHCM.

Không gian nghệ thuật giàu bản sắc

Theo thống kê của Ban tổ chức, tối 24/11, khu vực Dòng Sông Ánh Sáng (thuộc khu đô thị T&T City Millennia) đã đón hơn 30.000 cư dân và du khách đổ về tham dự sự kiện “Sóng nhạc phương Nam”.

Có mặt từ sớm, anh Hoàng Nam (du khách đến từ TPHCM) hào hứng chia sẻ: "Sẵn dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam, cả nhà mình rủ nhau đổi gió xuống đây coi nhạc hội. Từ TPHCM chạy xe thuận tiện, đường xá dễ đi, tới nơi thấy ngay không gian sông nước mát rượi".

Sâu khấu bán nguyệt của “Sóng nhạc phương Nam” được tô điểm lung linh soi bóng xuống mặt nước

Như một chuyến du hành nghệ thuật nối nhịp quá khứ và hiện tại, “Sóng nhạc phương Nam” dẫn dắt khán giả đi từ lắng đọng đến thăng hoa. Người xem được đắm mình trong thanh âm dân tộc sâu lắng, rồi hòa nhịp hào hùng cùng tiếng trống khai hội và hoạt cảnh “Theo dấu phù sa” đậm tình đất, tình người Nam Bộ. Tiếp nối mạch cảm xúc, không gian sự kiện lập tức bừng sáng và sôi động với làn gió mới từ The Fire Band cùng vũ điệu nón lá LED rực rỡ, mang đến trải nghiệm nghe nhìn trọn vẹn.

Chị Ngọc Lan (cư dân T&T City Millennia) chia sẻ: "Thiệt tình là nhà mình bất ngờ lắm, không nghĩ ngay sát bên nhà lại có một đêm nhạc được đầu tư chỉn chu và hoành tráng tới vậy!”

Ca sĩ Đan Trường “check-in” cùng khán giả sau màn giao lưu “Chim trắng mồ côi”

Sức nóng của đêm hội “Sóng nhạc phương Nam” đạt đỉnh điểm khi nam ca sĩ Đan Trường xuất hiện với các ca khúc gắn liền với ký ức nhiều thế hệ như “Mãi mãi một tình yêu”, “Tình khúc vàng” cùng màn giao lưu “Chim trắng mồ côi” với khán giả. Nữ DJ Mie biến không gian ven sông thành một đại tiệc âm nhạc sôi động trước khi màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời đêm 24/11.

Màn pháo hoa rực rỡ khép lại “Sóng nhạc phương Nam”, tạo cảm xúc bùng nổ cho hàng ngàn khán giả

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh đã trang trọng thực hiện nghi thức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo Quyết định số 21998/QĐ-UBND, cho cá nhân và tập thể Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An vì những đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển văn hóa tại địa phương. Sự ghi nhận này cho thấy sự đồng hành chặt chẽ giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong việc kiến tạo các không gian văn hóa cộng đồng thiết thực.

Cá nhân và tập thể Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An nhận bằng khen của UBND tỉnh Tây Ninh

Từ sức hút sự kiện đến chiến lược kiến tạo "sức sống đô thị" bền vững

Thành công của "Sóng nhạc phương Nam" không chỉ dừng lại ở hiệu ứng của một sự kiện đơn lẻ, mà là bước đệm khẳng định sức hấp dẫn thực tế của T&T City Millennia trên bản đồ bất động sản khu Nam TPHCM. Quan trọng hơn, sự kiện đã chứng minh năng lực triển khai và tư duy vận hành dài hạn của T&T Homes trong việc đưa các hoạt động văn hóa, giải trí trở thành nhịp sống thường nhật của khu đô thị.

Khu vực Dòng sông Ánh sáng sẽ tái khởi động bằng chuỗi âm nhạc, trình diễn nghệ thuật định kỳ

Theo kế hoạch vận hành đã được công bố, ngay sau đêm hội 24/11, không gian Dòng Sông Ánh Sáng sẽ tiếp tục được duy trì sức sống thông qua chuỗi hoạt động Rivershow diễn ra định kỳ, kết hợp đồng bộ với tổ hợp 25 kiosk dịch vụ ẩm thực ven sông; tổ chức các hoạt động mua sắm và giao lưu cộng đồng tại Phố đi bộ Millennia Journey; vận hành Phố thương mại Little Hong Kong dự kiến vào ngày 31/12, bổ sung thêm mảnh ghép thương mại - dịch vụ, cho khu đô thị cũng như khu Nam TPHCM.

T&T City Millennia đã vận hành nhiều tiện ích, mang lại tổ ấm hạnh phúc cho nhiều gia đình

Chuỗi hoạt động sôi động cuối năm đang cộng hưởng trực tiếp với những lợi thế nội tại sẵn có của T&T City Millennia. Dự án có quy mô khoảng 267 ha, tọa lạc tại cửa ngõ phía Nam TPHCM với địa thế ba mặt tiếp giáp dòng Rạch Dơi, sở hữu quỹ sản phẩm đa dạng từ nhà phố liền kề, shophouse, biệt thự đến căn hộ cao cấp cùng pháp lý vững vàng.

Hiện nay, diện mạo đô thị đã thành hình rõ nét, hàng loạt tiện ích thiết yếu đã đi vào vận hành. Hạ tầng khu vực đang tiếp tục bổ sung, nâng cấp rút ngắn khoảng cách với trung tâm TPHCM, các tỉnh ĐBSCL.

Trong bối cảnh thị trường BĐS ngày càng đề cao giá trị thực, thành công của "Sóng nhạc phương Nam" với hơn 30.000 cư dân và du khách tham dự, đã minh chứng rõ nét cho sức hút cộng đồng mạnh mẽ của T&T City Millennia.