Để người dân tham gia và gắn bó lâu dài với bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), việc vận động cần đi cùng tư vấn đúng nhu cầu, hỗ trợ đúng đối tượng. TPHCM yêu cầu các sở, ngành, chính quyền cấp xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH, tập trung phát triển người tham gia trong năm 2026, đồng thời chăm lo những trường hợp có nguy cơ gián đoạn.

Chuyên viên BHXH TPHCM tư vấn chính sách BHXH, BHYT đến người dân

Hiểu quyền lợi để gắn bó lâu dài

Trong một buổi tư vấn tại khu nhà trọ ở phường Bến Cát, bà Nguyễn Thị Xuân (lao động tự do) muốn biết thời gian đóng BHXH tự nguyện có được tính tiếp khi chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp. Chuyên viên BHXH cơ sở Bến Cát đã giải thích về việc cộng nối thời gian đóng BHXH tự nguyện và bắt buộc theo quy định. Lời giải đáp cụ thể giúp người lao động yên tâm hơn khi lựa chọn cách tích lũy cho tuổi già.

Thời gian qua, BHXH TPHCM tăng cường tuyên truyền, tư vấn trực tiếp tại chợ truyền thống, khu dân cư và những địa bàn tập trung đông lao động tự do. Cách làm “đi từng ngõ, gõ từng sạp” giúp người dân có dịp hỏi về những điều còn băn khoăn, đặc biệt với người lớn tuổi. Tại phường Tân Mỹ (TPHCM) phần lớn tiểu thương tại chợ vẫn chưa mặn mà với BHXH tự nguyện lẫn bắt buộc vì nghĩ thủ tục rườm rà hoặc cho rằng chính sách chỉ dành cho người làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp. Bà Phạm Thị Linh (60 tuổi) cho biết, bà luôn ngỡ mình đã hết cơ hội tích lũy để có lương hưu. Ngay sau khi được cán bộ BHXH giải thích rằng, dù đã bước qua độ tuổi tham gia BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh, bà Linh vẫn hoàn toàn đủ điều kiện tham gia BHXH tự nguyện.

Với mức thu nhập lựa chọn giả định là 10 triệu đồng/tháng, mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng theo quy định là 22%, tương đương 2,2 triệu đồng. Sau khi trừ đi phần hỗ trợ 66.000 đồng/tháng từ ngân sách Nhà nước, số tiền thực đóng mỗi tháng của bà Linh là 2.134.000 đồng. Khi đủ điều kiện nhận lương hưu, bà sẽ được cấp miễn phí thẻ BHYT với mức hưởng lên tới 95% chi phí khám chữa bệnh. Trong suốt thời gian hưởng lương hưu, bà còn được địa phương chăm lo các chính sách an sinh dịp lễ Tết, và khi qua đời, thân nhân sẽ được nhận trợ cấp mai táng cũng như trợ cấp tuất một lần. Lời giải thích cặn kẽ cùng bảng tính chi tiết đã giúp bà Linh giải tỏa tâm lý.

Với người không thuộc diện BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện mở thêm cơ hội có thu nhập khi hết tuổi lao động. Theo Luật BHXH năm 2024, người tham gia đủ tuổi nghỉ hưu và có từ đủ 15 năm đóng BHXH được hưởng lương hưu. Khi hưởng lương hưu, người dân được cấp thẻ BHYT theo quy định. Chính sách còn có chế độ tử tuất và trợ cấp thai sản khi đáp ứng điều kiện.

Người tham gia được lựa chọn mức thu nhập làm căn cứ đóng và phương thức đóng phù hợp. Trong năm 2026, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất trước hỗ trợ là 330.000 đồng/tháng. Nhà nước hỗ trợ một phần tiền đóng theo nhóm đối tượng; TPHCM còn hỗ trợ thêm cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị quyết số 84/2025/NQ-HĐND. Phần hỗ trợ được tính trên mức đóng tối thiểu, không tính trên toàn bộ mức đóng cao hơn mà người tham gia lựa chọn.

Chuyên viên BHXH TPHCM tư vấn chính sách BHXH đến tiểu thương

BHYT hộ gia đình giúp người dân chia sẻ rủi ro tài chính khi ốm đau. Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám, chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng theo mức hưởng và điều kiện quy định. Hiện người thứ nhất đóng 1.366.200 đồng/năm. Thành viên hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính được giảm trừ mức đóng từ người thứ hai. Trước khi đăng ký, người dân cần được kiểm tra diện tham gia, nhất là trường hợp thuộc nhóm được ngân sách đóng hoặc hỗ trợ mức đóng.

Rà đúng nhóm và rõ trách nhiệm

Cùng với việc tuyên truyền, điều quan trọng hơn là tổ chức được dịch vụ hỗ trợ thường xuyên ngay tại nơi người lao động sinh sống, làm việc. BHXH cơ sở và chính quyền địa phương cần thường xuyên cập nhật danh sách sắp đến hạn, chủ động nhắc đóng, tìm hiểu nguyên nhân dừng tham gia. Với người khó khăn, cần hướng dẫn hưởng đúng chính sách hỗ trợ và kết nối nguồn lực chăm lo phù hợp. Việc trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cũng cần gắn với tư vấn duy trì sau thời gian được hỗ trợ.

UBND TPHCM vừa có văn bản yêu cầu tập trung thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2026. Theo số liệu đến ngày 30-9, so với chỉ tiêu cả năm, thành phố còn cần phát triển thêm 270.780 người tham gia BHXH bắt buộc, 43.167 người tham gia BHXH tự nguyện và 632.720 người tham gia BHYT.

UBND TPHCM yêu cầu UBND các phường, xã, đặc khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Kết quả thực hiện là một trong những căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm theo Quy định số 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Cụ thể, các địa phương phải rà soát số người còn thiếu so với chỉ tiêu, xác định nhóm có khả năng phát triển, phân công rõ trách nhiệm và xây dựng tiến độ thực hiện theo từng tuần, từng tháng.

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả các nguồn lực tại địa phương, phối hợp cơ quan BHXH đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát triển và duy trì người tham gia; ưu tiên những nhóm chưa tham gia, tham gia chưa đầy đủ hoặc có nguy cơ gián đoạn BHXH, BHYT. Thành phố cũng yêu cầu các địa phương thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện, kịp thời xác định những chỉ tiêu, nhóm đối tượng và địa bàn còn chậm để có giải pháp tháo gỡ. Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu phải chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

HƯNG VƯỢNG