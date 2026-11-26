Sáng 26-11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị về công tác ngoại giao kinh tế. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà đồng chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị về công tác ngoại giao kinh tế

Dịp này, Tập đoàn Becamex và Công ty Liên doanh Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tặng bằng khen vì có những đóng góp xuất sắc trong công tác ngoại giao kinh tế.

Ông Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại hội nghị

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà đã trao bằng khen cho Tập đoàn Becamex và Công ty Liên doanh Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức các diễn đàn kết nối công nghệ Việt Nam – Singapore và Việt Nam – Australia.

Đây là sự ghi nhận những nỗ lực và đóng góp tích cực của Becamex và Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore trong thúc đẩy hợp tác quốc tế, kết nối đầu tư, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần đưa các quan hệ hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Trong quá trình phát triển, bên cạnh đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng công nghiệp, đô thị và dịch vụ, Tập đoàn Becamex đã chú trọng mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, kết nối các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức khoa học công nghệ, hướng đến xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tạo động lực tăng trưởng mới.

Là kết quả của quá trình hợp tác giữa Becamex và các đối tác Singapore, sau gần 30 năm hình thành và phát triển, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đã trở thành một trong những biểu tượng thành công của quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam – Singapore. Đến nay, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đã phát triển mạng lưới với hơn 30 khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ, thu hút 32 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư.

Toàn cảnh hội nghị về công tác ngoại giao kinh tế

Những kết quả đạt được không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương mà còn khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong việc cụ thể hóa các chương trình hợp tác quốc tế, đưa ngoại giao kinh tế trở thành nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.