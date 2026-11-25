Nhiều cha mẹ chuẩn bị nhà cho con tại Vinhomes Global Gate Hạ Long nhưng vẫn muốn giữ khoản tích lũy cho tuổi già. Chính sách cố định lãi suất 9%/năm trong 60 tháng của Vinhomes giúp cha mẹ chủ động dự tính chi phí vay trong 5 năm, từng bước hỗ trợ con an cư mà không phải đánh đổi khoản tiền phòng thân.

Lộ trình “khóa” lãi suất 9%/năm suốt 60 tháng giúp cha mẹ và con cái dễ dàng phân chia nghĩa vụ tài chính theo từng giai đoạn

Cố định lãi suất 9%/năm trong nửa thập niên, phân định rõ vai trò tài chính hai thế hệ

Vợ chồng ông Trần Minh Đức (phường Hạ Long, Quảng Ninh) đang cân nhắc mua một căn liền kề 60m2 tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, dự định dành tặng con trai khi lập gia đình trong vài năm tới. Tuy nhiên, mong muốn chuẩn bị sẵn một tổ ấm cho con cũng khiến ông Đức phải cân nhắc kỹ bài toán tài chính.

Nếu dùng phần lớn tiền tích lũy để thanh toán toàn bộ giá trị căn nhà, khoản dự phòng cho chăm sóc sức khỏe tuổi già của hai vợ chồng sẽ bị thu hẹp. Ngược lại, nếu chỉ hỗ trợ con một phần vốn ban đầu, để con tự vay ngân hàng, ông lại lo ngại biến động lãi suất có thể khiến áp lực trả nợ tăng lên sau thời gian ưu đãi.

Chính sách “Mua nhà Vinhomes không lo lãi suất” mang đến thêm một phương án để các gia đình như ông Đức cân đối nguồn lực. Theo đó, khách hàng được cố định lãi vay 9%/năm trong 60 tháng. Toàn bộ khoản chênh lệch so với lãi suất thực tế của ngân hàng sẽ do Vinhomes chi trả. Với khoảng thời gian 5 năm, cha mẹ và con cái có thể xây dựng kế hoạch đóng góp rõ ràng thay vì phải liên tục điều chỉnh theo biến động lãi suất. Người trẻ có cơ sở tính toán khoản trả nợ phù hợp với thu nhập, trong khi cha mẹ chủ động xác định số vốn hỗ trợ ban đầu và phần tiền cần giữ lại cho cuộc sống riêng.

Đặt bài toán vào căn liền kề giãn xây 60m2 tại khu Thiên Đường Nhiệt Đới 1 mà gia đình đang tìm hiểu, ông Đức có thể hình dung cụ thể hơn các phương án tài chính. Căn nhà có giá 6,5 tỷ đồng, trong đó, giá trị đất đã gồm VAT là 4,9 tỷ đồng. Nếu vay tối đa 70% giá trị đất, gia đình cần chuẩn bị 1,47 tỷ đồng vốn đối ứng và vay ngân hàng 3,43 tỷ đồng. Với khoản vay 3,43 tỷ đồng và lãi suất 9%/năm, tiền lãi ước tính khoảng 25,725 triệu đồng/tháng. Đây là mức chi phí tương đối lớn nếu muốn người con tự đảm đương toàn bộ nghĩa vụ tài chính. Sau khi bàn bạc, hai thế hệ cân nhắc phương án tăng vốn tự có lên 2,9 tỷ đồng và giảm khoản vay xuống còn 2 tỷ đồng. Khi đó, tiền lãi quy đổi theo dư nợ ban đầu chỉ còn khoảng 15 triệu đồng/tháng.

Không gian đô thị quy hoạch đồng bộ tại Vinhomes Global Gate Hạ Long tạo nền tảng an cư, lập nghiệp bền vững cho thế hệ trẻ

“Điều khiến tôi yên tâm không chỉ là khoản lãi 15 triệu đồng mỗi tháng nằm trong khả năng chi trả của con, mà còn là việc lãi suất được cố định suốt 5 năm. Vợ chồng tôi có thể tính toán trước khoản tiền hỗ trợ mà không phải lo lắng nếu lãi suất thị trường tăng cao. Quan trọng hơn, chúng tôi vẫn giữ lại được một khoản tiết kiệm riêng cho tuổi già”, ông Đức chia sẻ.

Tích lũy đến đâu, chủ động hạ nợ gốc đến đó để giảm tiền lãi

Kế hoạch mua nhà của hai thế hệ không dừng lại ở thời điểm thanh toán ban đầu, mà tiếp tục được bồi đắp bằng những khoản tích góp sau khi nhận nhà. Khi người con tăng thu nhập hoặc cha mẹ thu xếp thêm được nguồn tiền nhàn rỗi, gia đình hoàn toàn có thể trả bớt nợ gốc để giảm nhẹ chi phí cho chặng đường tiếp theo.

Chẳng hạn, sau 24 tháng, nếu hai thế hệ tích lũy thêm được 500 triệu đồng và sử dụng khoản tiền này để trả bớt nợ gốc, dư nợ sẽ giảm còn 1,5 tỷ đồng. Khi đó, tiền lãi tính theo mức 9%/năm trên dư nợ mới tương đương khoảng 11,25 triệu đồng/tháng, thấp hơn 3,75 triệu đồng so với khi khoản vay còn 2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chính sách còn áp dụng quyền lợi miễn phí trả nợ trước hạn đối với khoản vay được hỗ trợ lãi suất. Nhờ đó, các gia đình có thể linh hoạt sử dụng tiền thưởng, khoản tiết kiệm định kỳ hoặc nguồn thu nhập phát sinh để giảm dần dư nợ mà không phải chịu phí phạt trả nợ trước hạn. Cách tiếp cận này giúp kế hoạch mua nhà không trở thành gánh nặng kéo dài cho một thế hệ. Cha mẹ có thể hỗ trợ con ở giai đoạn đầu khi nguồn lực tài chính của người trẻ còn hạn chế; con cái từng bước đảm nhận trách nhiệm trả nợ khi công việc và thu nhập ổn định hơn.

Chuẩn bị nhà cho con là cách nhiều bậc cha mẹ trao cho thế hệ sau một điểm tựa để bắt đầu cuộc sống độc lập. Sự hỗ trợ ấy sẽ trọn vẹn hơn khi không làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sự an toàn tài chính của chính người đi trước. Với gói cố định lãi suất 9%/năm trong 60 tháng cùng cơ chế miễn phí trả nợ trước hạn, Vinhomes mang đến thêm công cụ để các gia đình hoạch định kế hoạch an cư liên thế hệ.

ĐỨC HOÀNG