Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, Khu du lịch Đại Nam tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và vui chơi giải trí, thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan. Sự kết hợp giữa các giá trị văn hóa truyền thống và hoạt động giải trí tạo nên không khí lễ hội náo nhiệt, góp phần làm phong phú các hoạt động tham quan, vui chơi và thu hút du khách đến với Đại Nam.

Du khách di chuyển bằng ô tô vào cổng Khu du lịch Đại Nam trong không khí nhộn nhịp của Ngày hội Văn hóa Việt Nam sáng 24-11

Rộn ràng không gian văn hóa

Từ ngày 21 đến 24-11, Khu du lịch Đại Nam tổ chức chuỗi hoạt động phục vụ người dân, du khách nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu, lượng khách đến tham quan, vui chơi khá đông. Các khu vực tham quan, vui chơi, biểu diễn nghệ thuật và ẩm thực đều thu hút sự quan tâm của du khách.

Trong 4 ngày diễn ra chương trình, Đại Nam đón gần 20.000 lượt khách. Riêng ngày 24-11, đúng dịp Ngày Văn hóa Việt Nam, lượng khách đạt gần 13.000 lượt, là ngày cao điểm nhất. Dòng xe nối nhau vào khu du lịch, không khí tham quan, vui chơi diễn ra nhộn nhịp tại nhiều khu vực.

Một trong những hoạt động mang ý nghĩa tri ân đội ngũ nhà giáo là chương trình “Miễn phí vé tham quan vườn thú, vé biển và xe lửa di chuyển tặng tất cả thầy cô giáo”, diễn ra từ ngày 20 đến 24-11. Qua chương trình, Đại Nam đã dành gần 600 vé miễn phí cho giáo viên, tạo điều kiện để các thầy cô tham quan, trải nghiệm và tận hưởng những hoạt động tại khu du lịch.

Điểm nhấn đặc sắc trong chuỗi hoạt động là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Những âm thanh cồng chiêng vang lên hòa cùng các tiết mục biểu diễn, điệu múa truyền thống tạo nên không khí lễ hội đầy cuốn hút. Đông đảo người dân, du khách tập trung theo dõi, thích thú hòa mình vào các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, trong đó có nhảy sạp… Không gian văn hóa truyền thống được tái hiện sinh động, tạo sự gần gũi, giúp du khách, nhất là các gia đình và người trẻ, có thêm cơ hội tìm hiểu, cảm nhận những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Tây Nguyên.

Màn tranh tài tốc độ của những chú ngựa tại trường đua Đại Nam thu hút đông đảo du khách theo dõi, cổ vũ, tạo không khí sôi động và hào hứng cho người xem

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, khu vực ẩm thực ba miền cũng là điểm dừng chân thu hút du khách. Nhiều người vừa tham quan, vui chơi vừa thưởng thức các món ăn mang hương vị vùng miền, góp phần làm phong phú trải nghiệm trong hành trình khám phá Đại Nam.

Đa dạng trải nghiệm, hút khách tham quan

Không chỉ có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, chuỗi chương trình còn mang đến nhiều trải nghiệm giải trí hấp dẫn. Tại khu vực vườn thú, các hoạt động đua ngựa, đua chó thu hút đông đảo du khách đến theo dõi và cổ vũ. Những màn tranh tài tạo không khí hào hứng, sôi động, trở thành một trong những điểm thu hút khách tham quan trong dịp này.

Tại khu vực Biển Đại Nam, màn trình diễn Flyboard (bay ván nước) mang đến trải nghiệm giải trí mới lạ cho du khách. Những vận động viên điều khiển ván bay nhờ lực đẩy của dòng nước áp lực cao, vút lên khỏi mặt biển, xoay người, nhào lộn và thực hiện nhiều động tác kỹ thuật đẹp mắt. Màn trình diễn kết hợp cùng mô tô nước tạo nên không khí sôi động, thu hút đông đảo du khách theo dõi và cổ vũ.

Điểm đáng chú ý trong cách tổ chức lần này là sự kết hợp giữa nhiều loại hình trải nghiệm trong cùng một không gian. Từ thưởng thức cồng chiêng, tham gia nhảy sạp, khám phá ẩm thực ba miền đến theo dõi các hoạt động biểu diễn tại vườn thú hay trải nghiệm tại khu biển, mỗi hoạt động đều góp phần tạo nên sức hút riêng cho điểm đến.

Tiếng cồng chiêng Tây Nguyên vang lên giữa không gian Đại Nam, thu hút đông đảo du khách dừng chân thưởng thức, hòa mình vào những tiết mục biểu diễn mang đậm sắc màu văn hóa truyền thống

Đặc biệt, Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 là dịp nghỉ lễ mới, mở ra cơ hội để người dân dành thời gian tham gia các hoạt động văn hóa, vui chơi và trải nghiệm. Việc Đại Nam tổ chức chuỗi chương trình hưởng ứng từ ngày 21 đến 24-11 không chỉ góp phần tạo không khí vui tươi trong những ngày nghỉ mà còn thể hiện sự chủ động của khu du lịch trong việc đồng hành cùng các hoạt động văn hóa cộng đồng.

Với hàng chục ngàn lượt khách đến Đại Nam trong chuỗi hoạt động đã tạo nên không khí sôi động tại Đại Nam. Sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống, ẩm thực và các loại hình giải trí hiện đại không chỉ làm phong phú sản phẩm du lịch mà còn góp phần đưa những giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng.

Thông qua chuỗi hoạt động này, Khu du lịch Đại Nam tạo thêm điểm hẹn văn hóa, vui chơi cho người dân, du khách, góp phần lan tỏa tinh thần trân trọng, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa trong đời sống hôm nay.

TƯỜNG VY