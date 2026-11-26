Không dừng lại ở việc cung cấp các giải pháp tài chính, FE CREDIT còn mang đến chuỗi ưu đãi “Cứ gật đầu với con, còn lại để FE CREDIT!” có tổng giá trị hơn 2,5 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ thiết thực cho nhiều gia đình chủ động hơn trong việc đầu tư cho học tập, tạo điều kiện để con trẻ theo đuổi ước mơ.

Chuỗi ưu đãi “Cứ gật đầu với con, còn lại để FE CREDIT!” với tổng giá trị hơn 2,5 tỷ đồng đã mang đến những hỗ trợ kịp thời cho hàng nghìn khách hàng

Đồng hành thiết thực qua những con số ý nghĩa

Hiện nay, đầu tư cho giáo dục ngày càng được các gia đình chú trọng, đồng thời đặt ra yêu cầu cân đối nguồn lực tài chính để đáp ứng nhu cầu học tập. Trong những tháng qua, FE CREDIT đã triển khai chuỗi hoạt động đồng hành cùng các gia đình Việt chuẩn bị hành trang học tập cho con thông qua chương trình “Cứ gật đầu với con, còn lại để FE CREDIT!”. Khép lại với những kết quả đáng ghi nhận, dấu ấn của chương trình không chỉ nằm ở quy mô tiếp cận hay giá trị các phần thưởng, mà còn ở những hỗ trợ thiết thực, giúp khách hàng có thêm lựa chọn tài chính kịp thời, đáng tin cậy để chăm lo cho việc học tập của con và chủ động thực hiện những kế hoạch dài hạn của gia đình.

Trên các nền tảng trực tuyến như livestream, mạng xã hội, chương trình ghi nhận hàng trăm nghìn lượt tiếp cận, tương tác sôi nổi, cùng hàng nghìn lượt tham gia, trải nghiệm tại chợ, siêu thị, trường học ở nhiều địa điểm trên cả nước.

Với tổng giá trị ưu đãi hơn 2,5 tỷ đồng, FE CREDIT kết hợp đa dạng hình thức khuyến mại trên các sản phẩm khoản vay, trả góp xe máy, điện thoại và điện máy, từ voucher mua sắm, tiền mặt, quà tặng công nghệ đến các hoạt động tương tác, tư vấn, trao thưởng trực tiếp tại điểm bán, siêu thị, chợ hay trường học.

Tiếp sức kịp thời, hiện thực hoá hàng triệu ước mơ

Chương trình “Cứ gật đầu với con, còn lại để FE CREDIT!” không chỉ đã trao tặng hơn 10.000 phần quà và những trải nghiệm khám phá tài chính tiêu dùng thiết thực cho người tiêu dùng, mà còn cung cấp các giải pháp tài chính nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch cùng nhiều giá trị gia tăng, góp phần đồng hành cùng khách hàng hiện thực hóa ước mơ.

Với nhiều gia đình, thiết bị công nghệ không đơn thuần phục vụ giải trí mà còn là công cụ hỗ trợ học tập, tra cứu tài liệu và phát triển kỹ năng. Trong khuôn khổ của chương trình, từ tháng 9 đến tháng 11, FE CREDIT cũng đã tiến hành trao thưởng thành công cho 30 khách hàng may mắn trúng máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A9 Plus 5G 4GB/64GB, trị giá 5 triệu đồng mỗi giải.

Không chỉ có những phần quà công nghệ, chương trình còn ghi dấu bằng các hoạt động ưu đãi mang giá trị thiết thực đến cho khách hàng mua xe máy. Tại cửa hàng An Thịnh Phát (Bình Dương), anh Lù Mì Vá không giấu được niềm vui khi là một trong 99 khách hàng may mắn nhận giải thưởng lên đến 10 triệu đồng tiền mặt: “May mắn nhận được phần thưởng 10 triệu đồng, tôi vui lắm. Tôi dự định biếu ba mẹ một phần, mua thêm đồ dùng học tập cho em trai, phần còn lại sẽ để dành cho chuyến về quê ăn Tết sắp tới”.

Từ chiếc máy tính bảng đến khoản tiền thưởng hấp dẫn, mỗi phần quà mang một giá trị khác nhau, nhưng cùng góp thêm niềm vui vào những dự định đang được vun đắp. Với FE CREDIT (công ty tài chính tiêu dùng thuộc hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng), đó cũng là cách chương trình khuyến mại mở rộng phạm vi tác động, hướng đến những trải nghiệm tích cực, và sự gắn kết với khách hàng qua các phần thưởng hữu ích.

Nhiều khách tham quan quan tâm, trao đổi với đội ngũ tư vấn của FE CREDIT tại các khu chợ, siêu thị và điểm bán trên cả nước

Theo đại diện FE CREDIT, “Doanh nghiệp tin rằng giá trị của mỗi giải thưởng không chỉ nằm ở vật chất, mà còn ở sự hỗ trợ đúng lúc, khi một gia đình có thêm điều kiện thực hiện kế hoạch học tập cho con, hay một người trẻ có thêm động lực theo đuổi mục tiêu của mình. Đó cũng là ý nghĩa mà doanh nghiệp mong muốn mang đến thông qua chương trình”.

Qua ba tháng triển khai với chuỗi ưu đãi quy mô lớn, FE CREDIT tiếp tục khẳng định định hướng đồng hành cùng khách hàng bằng những giải pháp tài chính và hỗ trợ thiết thực, giúp mỗi cá nhân, gia đình có thêm điều kiện chủ động thực hiện các kế hoạch trong cuộc sống. Bởi trên hành trình học tập, trưởng thành và theo đuổi ước mơ, bên cạnh nguồn lực tài chính thì điều quan trọng không kém là sự thấu hiểu, kiến thức và những hỗ trợ phù hợp, đúng thời điểm để mỗi người, mỗi gia đình tự tin tiến về phía trước.