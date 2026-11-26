Người dân thôn Mô Pả, xã Tu Mơ Rông đến khu vực nhà rông tập luyện thể dục (ẢNH: HỮU PHÚC)

Sân tập dưới mái nhà rông

Xã Tu Mơ Rông có khoảng 95% dân số là đồng bào Xơ Đăng và nhà rông từ lâu là nơi sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động văn hóa, hội họp, gắn kết người dân trong làng. Từ tháng 11, xã Tu Mơ Rông triển khai lắp đặt các bộ dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời tại 9 thôn trên địa bàn. Mỗi bộ gồm máy chạy bộ ngoài trời, xe đạp kết hợp tay quay, xà đơn 2 cấp và thiết bị đi bộ lắc tay. Tổng kinh phí thực hiện hơn 480 triệu đồng, thuộc nội dung cung cấp trang thiết bị tập luyện thể thao đơn giản tại các điểm tập thể thao cơ sở.

Các thiết bị được bố trí chủ yếu dưới khu vực nhà rông, nơi người dân thường xuyên tập trung sinh hoạt, trao đổi công việc của thôn làng; giúp bà con thuận tiện tiếp cận, sử dụng dụng cụ để rèn luyện sức khỏe ngay tại nơi sinh hoạt cộng đồng. Từ khi các thiết bị được lắp đặt, không khí sinh hoạt tại các nhà rông thêm rộn ràng. Sáng sớm và chiều muộn, bà con tranh thủ đến tập luyện, vừa vận động nâng cao sức khỏe, vừa gặp gỡ, trò chuyện, thăm hỏi chuyện gia đình, mùa màng và dự định phát triển kinh tế. Tiếng cười, những câu chuyện đời thường hòa cùng nhịp vận động, tạo nên không khí vui vẻ tại các điểm sinh hoạt cộng đồng.

Thôn Mô Pả có 3 nhà rông và 1 nhà dài. Hiện 1 bộ dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời được lắp đặt tại nhà rông gần Trường Mầm non Hoa Pơ Lang. Từ khi đưa vào sử dụng, điểm tập này nhanh chóng thu hút bà con trong thôn. Chiều chiều, anh A Khôi, ở thôn Mô Pả, tranh thủ đến nhà rông rèn luyện sức khỏe. Anh lần lượt sử dụng các thiết bị, vận động tay chân liên tục. Kết thúc buổi tập, anh cùng bà con vui vẻ trò chuyện rồi trở về nhà. Anh A Khôi chia sẻ, các thiết bị tập luyện thể thao rất hữu ích, giúp người dân có điều kiện rèn luyện sức khỏe ngay tại thôn. Những chiều thời tiết thuận lợi, anh thường đến nhà rông tập thể dục, vừa nâng cao thể lực, vừa có dịp vui chơi, giải trí và giao lưu cùng bà con sau một ngày làm việc. Đây cũng là dịp để bà con trò chuyện gần gũi, thân tình, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, từ mùa cà phê, cách chăm sóc cây trồng đến tìm hướng nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Cùng với các nhà rông ở thôn, khu vực công viên gần trung tâm hành chính xã cũng được bố trí dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. Các thiết bị tại đây đã được đầu tư từ nhiều năm trước. Với không gian xanh, có hoa và các thiết bị vận động, công viên trở thành điểm tập luyện của người dân mỗi buổi sáng và chiều. Những hoạt động thể thao đơn giản, dễ thực hiện góp phần duy trì thói quen vận động, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Sẽ tiếp tục nhân rộng

Việc trang bị dụng cụ thể dục thể thao tại nhà rông bước đầu mang lại những giá trị thiết thực, tạo điều kiện để người dân rèn luyện sức khỏe, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Ông A Áo, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Mô Pả, cho biết, bà con rất phấn khởi khi thôn được trang bị các dụng cụ tập thể dục. Trước đây, người dân chỉ thấy các thiết bị này qua tivi, nay được lắp đặt ngay tại nhà rông nên nhiều người tò mò đến xem, trải nghiệm và dần hình thành thói quen tập luyện. Việc có các dụng cụ thể dục thể thao tại nhà rông giúp bà con thuận tiện rèn luyện sức khỏe, có thêm không gian gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống và lao động sản xuất. Qua những buổi tập luyện, tình làng nghĩa xóm được vun đắp, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng thêm gắn bó. Hiện trên địa bàn thôn Mô Pả còn 2 nhà rông và 1 nhà dài chưa được trang bị dụng cụ thể dục thể thao. Đây cũng là những địa điểm người dân thường xuyên tập trung sinh hoạt. Bà con mong muốn thời gian tới, địa phương tiếp tục đầu tư, lắp đặt thiết bị để có thêm không gian rèn luyện sức khỏe.

Theo ông Nguyễn Bá Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, địa phương xác định chăm lo sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Thời gian tới, địa phương tiếp tục huy động các nguồn lực, mở rộng các điểm tập luyện, bổ sung trang thiết bị phù hợp với nhu cầu của người dân, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư khỏe mạnh, đoàn kết, phát triển.

HỮU PHÚC