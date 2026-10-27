Kinh tế

Đêm hội tụ và vinh danh “Women in Tech APAC”

SGGPO

Tối 27-10, tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM), chương trình “Đêm hội tụ - Convergence Night” diễn ra trong không khí trang trọng, mở ra không gian kết nối chiến lược giữa Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Mạng lưới C4IR toàn cầu cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 đang được tổ chức tại TPHCM. Chương trình “Đêm hội tụ - Convergence Night” tập trung chuyển hóa các ý tưởng nghị sự thành cơ hội hợp tác thiết thực, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm.

b9ad9238e80968573118.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình “Đêm hội tụ - Convergence Night”. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đức Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM (C4IR HCMC), khẳng định C4IR HCMC sẽ đóng vai trò đầu mối nòng cốt, tổng hợp các đề xuất tác động lên WEF và cộng đồng quốc tế, góp phần hiện thực hóa các giải pháp công nghệ phát triển bền vững.

6a8071aa0a9b8ac5d38a.jpg
Ông Nguyễn Đức Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM (C4IR HCMC) phát biểu tại chương trình. Ảnh: ĐÌNH DU

Đánh giá cao vị thế của Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, bà Melisa Atassi, Trưởng nhóm phụ trách hợp tác, chuyển đổi công nghiệp và năng lượng thuộc Mạng lưới C4IR - Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), nhấn mạnh tầm quan trọng của mô hình hợp tác đa bên.

04984a2d301cb042e90d.jpg
Bà Melisa Atassi, Trưởng nhóm phụ trách hợp tác, chuyển đổi công nghiệp và năng lượng thuộc Mạng lưới C4IR - Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) phát biểu. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Theo bà Melisa Atassi, trước sự bùng nổ công nghệ và nguy cơ phân mảnh toàn cầu, việc thiết lập các kênh hợp tác đáng tin cậy là yêu cầu cấp thiết. Hiện nay, mạng lưới C4IR quy tụ 22 trung tâm tại 18 quốc gia, hoạt động dựa trên 3 trụ cột cốt lõi: triển khai tri thức toàn cầu tại địa phương, nâng tầm thực tiễn địa phương ra thế giới và tăng cường hợp tác liên trung tâm.

03f242a03091b0cfe980.jpg
Lễ vinh danh “Women in Tech APAC” tại chương trình “Đêm hội tụ - Convergence Night”. Ảnh: ĐÌNH DU

Tại sự kiện cũng diễn ra Lễ vinh danh “Women in Tech APAC” lần đầu tiên tổ chức tại TPHCM. Chương trình đã trao 9 danh hiệu cao quý dành cho các nữ lãnh đạo, cá nhân và tập thể xuất sắc có đóng góp tích cực cho khoa học công nghệ.

Tin liên quan
ĐÌNH DƯ

Từ khóa

Đêm hội tụ Convergence Night C4IR HCMC WEF

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn