Tây Ninh phấn đấu đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế

Tây Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030, doanh thu du lịch vượt 45.000 tỷ đồng và đến năm 2050 vượt 400.000 tỷ đồng. Để thực hiện các mục tiêu này, địa phương định hướng đa dạng sản phẩm, mở rộng không gian du lịch, đầu tư hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số và huy động các nguồn lực xã hội.

Du khách tham dự đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung tại Tòa thánh Tây Ninh (phường Long Hoa, Tây Ninh) (ẢNH: HUỲNH DU)

Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh Tây Ninh phấn đấu thu hút trên 1 triệu lượt khách quốc tế trong tổng số hơn 16,5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt trên 45.000 tỷ đồng, hệ thống cơ sở lưu trú đạt từ 8.500-9.000 phòng. Mức chi tiêu bình quân của khách nội địa đạt trên 2 triệu đồng/ ngày, khách quốc tế trên 3,5 triệu đồng/ngày. Ngành du lịch dự kiến giải quyết việc làm cho khoảng 25.000 lao động, trong đó có 8.000 lao động trực tiếp.

Tầm nhìn đến năm 2050, Tây Ninh hướng tới đón trên 50 triệu lượt khách, trong đó có 10 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch đạt trên 400.000 tỷ đồng, đóng góp từ 14% GRDP trở lên. Quy mô hệ thống lưu trú dự kiến đạt 30.000-36.000 phòng. Đặc biệt, Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen được định hướng trở thành trung tâm du lịch văn hóa, tín ngưỡng, sinh thái mang tầm quốc gia lớn nhất phía Nam.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, để đạt các mục tiêu trên, địa phương xác định tập trung triển khai đồng bộ 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chiến lược. Trong đó, tỉnh chú trọng nâng cao nhận thức về vai trò của du lịch, hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư và huy động nguồn lực xã hội hóa, hợp tác công-tư. Phát triển hạ tầng giao thông kết nối các khu, điểm du lịch, đẩy nhanh những dự án trọng điểm, đặc biệt là các tuyến kết nối sân bay, cảng biển và khu vực biên giới; đồng thời phát triển các trung tâm mua sắm, ẩm thực và kinh tế đêm.

Tỉnh Tây Ninh ưu tiên phát triển thị trường, sản phẩm du lịch chất lượng cao, nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch; tập trung đầu tư Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trở thành điểm đến đẳng cấp, đặc sắc mang tầm quốc tế; đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với trải nghiệm các loại hình văn hóa tìm hiểu lịch sử về nguồn, tinh hoa ẩm thực, phong tục, tập quán, lối sống dân tộc Khmer, dân tộc Chăm, trình diễn nghệ thuật múa trống Chhay-dăm và đờn ca tài tử Nam bộ, Hội yến Diêu Trì Cung, Hội xuân núi Bà Đen; Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu; Lễ hội nghề làm bánh tráng phơi sương; Lễ hội Ẩm thực chay Tây Ninh…

Tây Ninh cũng định hướng hình thành chuỗi du lịch nông nghiệp, nông thôn, cộng đồng, gắn với sản phẩm đặc trưng, làng nghề, trải nghiệm văn hóa bản địa. Đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, đặc sản địa phương theo chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) phục vụ nhu cầu mua sắm, quà tặng của du khách; tận dụng các lợi thế về làng nghề truyền thống, các sản phẩm OCOP, nhiều ẩm thực đặc sản độc đáo khác biệt chỉ có ở Tây Ninh như: bánh canh và bánh tráng phơi sương Trảng Bàng; muối ớt Tây Ninh; mãng cầu (na) Bà Đen; nghệ thuật chế biến món ăn chay; bò tơ Tây Ninh; đậu phộng Đức Hòa; rượu đế Gò Đen; mắm còng Cần Giuộc; khóm (dứa) Bến Lức; thanh long Châu Thành; gạo Nàng thơm chợ Đào; bánh tét Thủ Thừa… Phát triển du lịch nông nghiệp gắn với cảnh quan sinh thái đặc trưng của vùng Đồng Tháp Mười; phấn đấu đưa thương hiệu du lịch Đồng Tháp Mười là thương hiệu quốc gia, gắn kết chặt chẽ với du lịch của tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh Tây Ninh chú trọng chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ du lịch số, ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thuyết minh đa phương tiện, thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường xúc tiến, quảng bá, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng dịch vụ. Phát triển du lịch xanh, giảm rác thải nhựa, sử dụng năng lượng sạch, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách cũng là những yêu cầu xuyên suốt trong kế hoạch.

Để bảo đảm thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch, UBND tỉnh Tây Ninh giao Sở VH-TT-DL là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp cùng các sở, ban, ngành (Tài chính, Xây dựng, KH-CN, Công an...) và UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện.

MINH NAM