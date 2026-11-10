Rộn ràng chương trình An toàn sức khỏe tại Trường Tiểu học Ngô Quyền

Chương trình do Báo Sài Gòn Giải Phóng - ấn phẩm Nhi Đồng TPHCM phối hợp cùng Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) tổ chức, thu hút sự tham gia của gần 5.000 học sinh.
Đến với chương trình, các bạn nhỏ được ThS.BS Đoàn Trịnh Nhã Khanh (Hội Nhi khoa Việt Nam) hướng dẫn cách nhận biết thực phẩm an toàn và lựa chọn món ăn tốt cho sức khỏe. Thông qua trò chơi phân loại 4 nhóm chất gồm tinh bột, chất đạm, rau củ quả và chất béo, những kiến thức tưởng chừng khô khan trở nên gần gũi, dễ nhớ hơn. Qua đó, mỗi bạn hiểu thêm về cách ăn uống đủ chất, giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm để luôn khỏe mạnh mỗi ngày.
Không khí sân trường càng thêm sôi nổi với những màn đố vui tương tác cùng chị Mê Ly. Các bạn còn có dịp khám phá những chuyên mục thú vị trên ấn phẩm Nhi Đồng TPHCM, tìm thấy nhiều điều hay ho qua từng trang báo.
Dịp này, Ban tổ chức cũng trao 5 suất học bổng thuộc chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng. Mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và voucher khóa học tiếng Anh trị giá 50 triệu đồng từ Trung tâm Anh ngữ WESET. Những phần quà ý nghĩa được gửi đến các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, luôn nỗ lực vươn lên và đạt thành tích tốt trong học tập, tiếp thêm động lực để các bạn tự tin theo đuổi ước mơ.
Chương trình “An toàn sức khỏe - Vui vẻ đến trường” do Báo Sài Gòn Giải Phóng - ấn phẩm Nhi Đồng TPHCM phối hợp cùng Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) tổ chức trong các tháng 10, 11 và 12-2026. Chương trình mang đến nhiều kiến thức bổ ích cùng những phần quà hấp dẫn dành tặng học sinh. 5 điểm hẹn tiếp theo là các trường: Trường TH Ngô Quyền, Trường TH An Lạc 3, Trường TH Đoàn Thị Điểm, Trường TH Long Phước, Trường TH Trần Quốc Thảo.