Kết nối di tích lịch sử với các điểm đến du lịch trọng điểm

UBND tỉnh Tây Ninh cho biết đang phát huy giá trị các khu di tích lịch sử cách mạng thông qua việc kết nối với các điểm đến du lịch trọng điểm của tỉnh và khu vực. Trong số đó, di tích Căn cứ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và di tích Căn cứ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam sẽ được kết nối với 3 điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí là Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, Khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen và các điểm du lịch khu vực Đồng Tháp Mười.

Theo quy hoạch, các khu di tích lịch sử và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên có tổng diện tích gần 236ha, trong đó, khu phụ cận Căn cứ Tỉnh ủy Tây Ninh tại Bời Lời (xã Hưng Thuận) được quy hoạch khoảng 61,53ha rừng trồng để phát triển dự án du lịch sinh thái theo hình thức cho thuê môi trường rừng. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu thu hút ít nhất 1 nhà đầu tư, hình thành 4 tuyến du lịch kết nối di tích lịch sử với các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh, đón trên 200.000 lượt khách, tạo việc làm cho hơn 500 lao động. Đến năm 2040, các khu di tích được định hướng trở thành điểm đến đặc sắc về văn hóa, lịch sử kết hợp du lịch sinh thái, vui chơi và giải trí.

Ngoài ra, tỉnh Tây Ninh đang nghiên cứu ưu tiên các mô hình phát triển du lịch xanh như sử dụng năng lượng mặt trời, tái sử dụng nước, áp dụng mô hình 3R (Reduce - giảm thiểu, Reuse - tái sử dụng, Recycle - tái chế); xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích giữa ban quản lý, doanh nghiệp và người dân nhận khoán rừng nhằm tạo sinh kế bền vững, khuyến khích cộng đồng tham gia bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển các dịch vụ hướng dẫn du lịch sinh thái.

NHÃ CHÂN